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Зеленский: Трамп решит вопрос «Северного потока-2» в пользу Украины

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  • 6.07.2019, 17:15

Президент Украины считает, что Дональд Трамп единственный кто может помочь с вопросом строительства газопровода.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом обсудит решение вопроса "Северного потока-2". Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Зеленского, Трамп единственный политик, который поможет решить вопрос строительства "Северного потока-2" в пользу Украины.

"Этот вопрос (строительства "Северного потока-2 "- ред.) решен уже давно, очень давно, как и возвращение России в ПАСЕ. Нас никто не спрашивает. Госпожа Меркель, господин Макрона, я думаю, что не будут влиять на продолжение строительства "Северного потока-2", так как на них влияет очень сильно их местный бизнес, поэтому они ничего сделать с этим (вопросом - ред.) не смогут. И единственное решение этого вопроса - у меня будет встреча в Соединенных Штатах с президентом Америки (Дональдом Трампом - ред.). это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины", - заявил президент Зеленский.

Напомним, ранее Конгресс Соединенных Штатов Америки одобрил закон о введении санкций против компаний, связанных со строительством российского трубопровода "Северный поток-2". Отмечалось, что этот законопроект направлен против политических газопроводных проектов Кремля и не должен затрагивать интересы других стран.


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