В двух областях Беларуси установили две стелы героям восстания Калиновского 6.07.2019, 17:27

Фото: svaboda.org

Памятники появились в местах боев восстания 1863-1864 годов.

Две стелы повстанцам установили у деревни Новый Двор Свислочского района на Гродненщине и около села Большой Угол Каменецкого района на Брестчине, передает «Радыё Свабода». Высота деревянных стела около 6 метров.

«Государство никоим образом не чтит белорусских героев, поэтому нам, общественности и активистам, приходится брать на себя эту ответственность», - отметил один из инициаторов акции Вадим Саранчуков.

Он рассказал, что стелы появились в результате общественной кампании «Калиновский-2019». Цель компании - чтобы как можно больше белорусов узнали и приехали на перезахоронение останков Кастуся Калиновского в Вильнюсе осенью.

Фото: svaboda.org

Также в рамках этой кампании проводится стихотворный марафон на тему восстания, будут установлены другие памятные знаки в честь героев.

Предполагается, что перезахоронение Кастуся Калиновского и других лидеров восстания 1863-1864 годов состоится в Вильнюсе 2 ноября 2019 года.