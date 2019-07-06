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Нардеп Украины: Россия оказалась в изоляции на парламентской ассамблее ОБСЕ

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  • 6.07.2019, 18:01
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Фото: Цензор.НЕТ

На парламентской ассамблее ОБСЕ против предложения РФ проголосовали 62 депутата.

Страна-агрессор Россия пыталась убрать упоминание о невыполнении ей «минских соглашений» и осуждения оккупации Украины из резолюции политического комитета ПА ОБСЕ. Об этом у себя в Facebook сообщил депутат фракции Народный фронт Сергей Высоцкий, пишет liga.net.

"Что-то дух Страсбурга и ПАСЕ пока не докатился до парламентской ассамблеи ОБСЕ. Только что Россия пыталась убрать упоминание о невыполнении ей «минских соглашений» и осуждении оккупации украинской территории из резолюции политического комитета ПА ОБСЕ. Итог: российская делегация в очередной раз оказалась в изоляции. Ее предложение было поддержано только одним депутатом из Казахстана. Против – 62", - отметил Высоцкий.

Таким образом, комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил поправку российской делегации, которая должна была бы исключить из текста резолюции по Донбассу и Крыму слова о деоккупации украинского полуострова.

В ночь на 25 июня в ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую изгнали из зала заседаний в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств. Полномочия депутатов страны-оккупанта подтвердили. Украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ.


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