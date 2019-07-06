В Могилеве завод «Омск Карбон» запускали без необходимых фильтров? 7 6.07.2019, 18:16

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Это объясняет выброс черной субстанции, похожей на сажу.

Сайт mspring.online раскопал интересный документ, проливающий свет на манеру вести дела на предприятии. Есть предположение, что запускали его вовсе без фильтрующих элементов.

Интернет-центр электронной торговли IceTrade зафиксировал тендерную заявку предприятия ИООО «Омск Карбон Могилёв», построенного в могилёвской свободной экономической зоне. Чтобы понять её смысл, достаточно вспомнить дату пробного пуска предприятия.

Напомним, он состоялся 18 ноября прошлого года и оказался очень неудачным, поскольку сопровождался выбросом твёрдых частиц. Жители близлежащих посёлков Вейно и Новосёлки заявили, что их накрыло облаком сажи. Представители предприятия признали проблему, но обратили внимание, что речь шла именно о пробном пуске и настройке оборудования. Однако на самом деле «Омск Карбон Могилёв» провёл собственное разбирательство, но его результаты не раскрывает, так как это касается внутреннего дела бизнес-группы. В процессе появилась вот эта тендерная заявка №2018-634954.

18 ноября был пуск, а обнаруженный нами документ появился буквально через день. При чём заявка срочная: приём предложений начался 20-го числа, а закончился через пять дней.

Получается, жители Вейно начали собирать подписи за закрытие завода, а его руководство только начало искать нужные очистные комплектующие?

Удивляет то, что воздушных фильтров каскадной серии разной мощности понадобилось сразу аж шесть:

Получается, пробный пуск был произведён вовсе без фильтров и оборудования очистки? Что было бы, если бы местные жители не стали протестовать, остаётся только догадываться. Видимо, это был вариант «на авось», но в Беларуси такой бизнес не прошёл.

Могилёвский завод технического углерода пока не работает. Он рискует стать третьей проблемной промышленной площадкой после светлогорского комбината белёной целлюлозы и брестского завода свинцовых аккумуляторов, чья работа приостановлена из-за нарушения экологического законодательства после пробных пусков.