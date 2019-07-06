Тектонические изменения 4 Дмитрий Милин, kasparov.ru

6.07.2019, 18:24

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О том, как, что и кто будет восстанавливать страну, думать надо уже сейчас.

Протест в России 2011 года погубила не неорганизованность оппозиции, его погубила внезапно вздорожавшая нефть, которая дала большинству россиян надежду на "продолжение банкета" сытых 2000-х жизни за счет "освоения" природной ренты.

Даже "крымнаш", несмотря на свое точное попадание в российский "постимперский синдром", был связан с надеждами, что сильное государство - это путь к повышению уровня жизни без собственных трудозатрат и участия.

Как и ранее надежды на повышение уровня жизни после падения советского режима 1991 были связаны с желанием "работать, как в СССР, а жить, как показывали в кино про Запад".

Повышение пенсионного возраста было воспринято большинством как отмена дохода от государства "на халяву" по достижению 55/60 лет и было воспринято "в штыки", выражаясь пока в глухом, бурчащем, но уже серьезном недовольстве властями.

Интересно, что российское большинство совершенно спокойно восприняло конфискацию пенсионных накоплений под лживым предлогом, совершенную этими же проходимцами во власти пятью годами ранее. Это объясняется тем, что большинство не копило себе на пенсию, а просто ждало халявы по наступлению пенсионного возраста, который тогда не тронули.

Вопреки ожиданиям и оппозиции, и властей, постсоветское российское большинство (и советское тоже) предельно цинично, не хотело себя утруждать трудом, брать на себя ответственность, но хотело "халявы" от государства. По этому поддержку оно готово было оказывать тем, кто эту "халяву" обеспечивает. Оно даже было готово ради этого "чуть" потерпеть.

Но протесты 2018-2019 годов показали, что оказалось, население терпеть готово сильно меньше, чем кажется и ошибочно самоуверенным властям, и ошибочно деморализованной оппозиции.

Повышение пенсионного возраста, проведенное в режиме спецоперации под прикрытием ЧМ по футболу, было катастрофической ошибкой властей, но эта ошибка сама по себе и не привела к усилению оппозиции.

Однако многолетняя стагнация уровня жизни начала изменять общественное сознание. Оказалось подорвана вера не только в возможность получения "халявы" от государства, а в саму возможность получения благ без собственного участия в политической и экономической жизни страны, что и показало исследование методом "глубинных интервью" Анастасии Никольской и Сергея Белановского.

Общество начало меняться. Стране сейчас нужны новые политики и новые партии, готовые предложить ценности самореализации, созидания и участия вместо популистского ожидания "халявы" от государства, веры в хорошего вождя, который "придет и сделает красиво" и созерцания по телевизору, свойственных и российским властям, и (к сожалению) нынешней российской оппозиции.

Говорить с людьми надо не о том, как "отнять и более честно поделить", а про то, как "создать и приумножить". Но этого языка "созидания и приумножения", на котором можно говорить с обществом о развитии вместо стагнации/стабильности, пока никто предложить не может. Пока все упирается "вот Путин уйдет" - и тогда потом подумаем.

Нет! Думать надо уже сейчас о том, как, что и кто будет восстанавливать страну "после Путина" и как об этом рассказывать народу. Российское общество уже созрело до "тектонических изменений" и ухода от "постсоветской матрицы" безучастного ожидания процветания, а вот привластые политики России еще живут в ней.

Дмитрий Милин, kasparov.ru