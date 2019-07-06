«Ударная волна была такая сильная, что казалось, балконная дверь вылетит прямо на нас» 6.07.2019, 18:32

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Жильцы дома с разбитыми окнами — о том, что творилось во время салюта 3 июля.

3 июля во время праздничного салюта взрывной волной выбило окна в жилых домах на Червякова и Даумана, а также в здании спорткомплекса «Динамо», пишет tut.by. Жильцы с Червякова, 4, говорят, что обычно к их дому приезжает много минчан, которые выстраиваются вдоль проезжей части, чтобы увидеть фейерверк. Так было и 3 июля. Сами жильцы смотрят салют через окна, которые им открывать нельзя, как и выходить на балконы во время проведения парада. «У нас разбилось три окна, в том числе в детской, где живут четверо наших внуков. Благо они уехали на каникулы. Когда мы увидели, что куски стекла болтаются в раме и могут упасть на стоящих внизу людей, — вызвали МЧС», — рассказала Татьяна Алексеевна.

Дом на Червякова, 4, где во время ЧП вынесло окна взрывной волной, расположен неподалеку от стелы. Если смотреть на карту, то расстояние от установки с салютом до этого дома уже не входит в границы опасных 500 метров, однако находится рядом с этой границей.

Жильцы дома, которые стали очевидцами вчерашнего ЧП, говорят, что за салютом в основном наблюдают из своих окон, если те выходят в сторону стелы.

Фото: tut.by

Поскольку объект находится близко к месту парада, то выходить во время его проведения на балконы и открывать окна запрещено. Ежегодно накануне торжеств квартиры обходят люди в штатском и предупреждают об этом жильцов.

Фото: tut.by

3 июля смотреть праздничный салют семья Алексея Головейко собралась именно в его комнате. Окно, на удивление, тут уцелело, а вот в детской и кухне стекла разлетелись вдребезги. «Сколько раз был салют, такого еще не было», — говорит Алексей Георгиевич.

Фото: tut.by

— Мы вызвали МЧС, чтобы стекла, не дай Бог, не упали на людей, что находились внизу. К нашему дому приезжают не только посмотреть фейерверк, тут же и техника военная стоит после парада. Мы уже взрослые, поэтому специально смотреть салют уже давно не ходим. Тем более что из наших окон он и так прекрасно виден. А вот нашим внукам, их у нас четверо, интересно. Дети живут в той комнате, где и разбились окна. Благо они уехали на каникулы, а то бы испугались, — говорит дочь Алексея Георгиевича Татьяна.

Фото: tut.by

Дом, в котором вынесло окна взрывной волной, строился в 70−80 годы для ученых. Например, Алексей Георгиевич, которому, как он говорит, «девяносто с гаком», — профессор, физик, 55 лет преподавал в БНТУ. Его дочь Татьяна — доктор физико-математических наук.

Фото: tut.by

Дом имеет нестандартный проект: в нем, например, лифтовая шахта открыта, можно следить за движением кабины, на одной площадке только две квартиры — трех- и четырехкомнатные. В последнем, шестом, подъезде есть и пятикомнатные.

Во время ЧП больше всего досталось первым трем подъездам. В квартире Елены, которая живет во втором подъезде, взрывной волной вынесло внешнее стекло в спальне.

Фото: tut.by

— Мы были дома, смотрели салют через стекло, потому что на улице было холодно. Ударная волна была такая сильная, что казалось, балконная дверь вылетит прямо на нас. О том, что случилось что-то плохое, сначала даже не подумали. Услышали звон из соседней комнаты — там, как оказалось, вынесло стекло из внешней рамы, — рассказала Елена.

Местные жители говорят, что специалисты МЧС приехали оперативно, подогнали лестницы и убирали осколки битых стекол, которые остались торчать в рамах. Также были убраны осколки, которыми был усыпан тротуар под окнами дома.

Фото: tut.by

Напомним, в Минске сегодня простились с погибшей во время салюта 3 июля.