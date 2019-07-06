закрыть
6 июля 2019, суббота, 20:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Как доказать при возвращении из-за границы, что это личный телефон, а не новый?

11
  • 6.07.2019, 18:48
  • 4,370

Совет от специалистов.

«Как доказать при возвращении из-за границы, что это мой личный айфон, а не приобретенный за границей?» — поинтересовался tut.by у представителей Минской региональной таможни.

Специалисты рассказали, что нужно сделать, чтобы на таможне не было вопросов, и каким транспортом лучше въезжать в Беларусь, если купили за границей дорогие вещи.

— Если вы везете за границу дорогостоящую вещь, возьмите с собой документы (техпаспорт, гарантийный талон), которые подтверждают покупку товара в Беларуси, — рекомендуют представители Минской региональной таможни. — Если же их нет, то при вывозе рекомендуем произвести его письменное таможенное декларирование с использованием пассажирской таможенной декларации (в двух экземплярах) с целью освобождения от уплаты таможенных платежей при их обратном ввозе.

При этом тем, кто купил за границей дорогие вещи, таможенники советуют въезжать в Беларусь самолетом.

— Если вы планируете приобретать за границей дорогостоящие товары, лучше выбрать авиаперелет. Товары для личного пользования в случае ввоза на территорию ЕАЭС воздушным транспортом подлежат обложению таможенными платежами, если их стоимость более 10 000 евро и вес более 50 кг, — отмечают таможенники.

Напомним, белорусы, которые выезжают из Беларуси за границу реже чем раз в три месяца, с 1 января 2019 года могут провезти до 25 кило товаров для личного пользования, и стоимость их не должна превышать 500 евро (до изменений — до 1500 евро и до 50 кило). Тем, кто ездит чаще чем раз в три месяца, разрешается привозить не больше 20 кило товаров на сумму до 300 евро.


популярное за неделю

Мнение

От Лукашенко нужно прятать даже спички
От Лукашенко нужно прятать даже спички Ирина Халип
Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова