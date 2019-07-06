В воскресенье будет до +25°С 6.07.2019, 19:06

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Прогноз погоды на ближайшие несколько дней.

7 июля будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы, пишет Гидромет.

Ветер юго-западный, западный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальный ночью +8..+15°С, максимальная днем +16..+23°С, по югу до +25°С.

8 июля будет облачно с прояснениями. Ночью по северо-западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, максимальная днем от +14°С по северо-западу до +23°С по юго-востоку страны.