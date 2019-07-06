Российский бард сообщил, что Финляндия предоставила ему политическое убежище 1 6.07.2019, 19:10

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В России против музыканта Бориса Яковлева после постов в соцсетях возбудили уголовное дело по статье «об экстремизме».

Российский бард Борис Яковлев заявил, что Финляндия предоставила ему политическое убежище, пишет gordonua.com.

По словам Яковлева, он в последнее время находился в лагере для беженцев возле Хельсинки, где и получил письмо от финских властей о том, что из-за обоснованности его опасений о преследовании в РФ предоставляют политическое убежище и вид на жительство.

"Я рад решению Финляндии, рад, что они поняли, что мне реально грозит опасность в России. Это была бы тюрьма со всеми вытекающими вплоть до унижений, пыток. Сейчас здесь буду выходить из лагеря "в люди", еще глубже изучать язык и устраиваться на работу. О своем будущем уже не беспокоюсь, но есть тревога за близких, которые остались в России", – сказал Яковлев.

46-летний музыкант выразил сожаление, что в России "люди не хотят и не понимают, что можно жить достойно и по-человечески".

"Главная проблема России – рабство, которое так и не было уничтожено. Там народ – раб без земли, без жизни, без прав, а взрослые люди в ФСБ занимаются чушью ради удержания бандитского режима", – считает бард.

В Псковской области, где жил Яковлев, ФСБ в марте 2017 года возбудило в его отношении уголовное дело по статье «об экстремизме». Поводом стали его посты в сети "ВКонтакте", где речь шла о песнях "Про выборы…", "Мы свой лимит на революции уже исчерпали…", "Над головою карлика…", "Мне вот интересно…", "Читая новостную ленту…".

Тексты Яковлева экспертиза признала содержащими "психологические и лингвистические средства, направленные на побуждение неопределенного круга лиц к осуществлению экстремистских действий, направленных на насильственное изменение существующего государственного строя или на захват власти".

Из России в Финляндию бард перебрался в июле 2017 года, после предупреждения адвоката о возможном лишении свободы. В октябре того же года городской суд Пскова заочно арестовал Яковлева за призывы к экстремизму через интернет.