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Про страховой стаж для призывников

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  • Юлия Сивец, «Радыё Рацыя»
  • 6.07.2019, 19:22
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Это «депутатов» нужно оставить без страхового стажа.

Чиновники спорят, включать ли службу в армии в страховой стаж. Противники объясняют невключение том, что пенсии не выплачиваются, когда человек не перечисляет средства в Фонд социальной защиты. А с призывников как-раз никакие средства в Фонд не перечисляют. Такое ощущение, что молодых людей в рабство забирают, а не в армию, раз они за свою принудительную работу ничего не имеют.

Служба службой, а обед по расписанию. То же касается и страхового стажа. То есть, за время службы в армии он мог бы заработать денег, перевести средства в Фонд социальной защиты да еще и быть свободным, а не носить форму и ложиться спать по расписанию. Однако родина-мать в виде военкомата призывает на защиту своих границ - и молодым нужно идти в армию. То есть, они отдают год-полтора своей жизни. А что они за это получают? Фигу с маслом. А может быть даже и без масла.

Министр труда Ирина Костевич, которая скептически отреагировалa на предложение включить службу в армии в страховой стаж, считает, что призывники до пенсии и так успеют наработать необходимые 20 лет страхового стажа. А, давайте, и работу в «палате представителей» не будем включать в страховой стаж. Ну, а что: неужели «депутаты» до «палаты представителей» не успели наработать необходимый страховой стаж? А то студентам учеба не входит в страховой стаж. Мамам декрет тоже. Призывникам также не спешат включать службу в страховой стаж. Пусть уже и «депутаты» посидят в «парламенте» четыре года без страхового стажа. Чем они лучше призывников, мам и студентов?

Юлия Сивец, «Радыё Рацыя»


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