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Коллега погибшей 3 июля минчанки: Наталья чудом избежала взрыва в минском метро

  • 6.07.2019, 19:49
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Фото: kp.by

Проститься с Натальей Максимчук пришли родные и коллеги.

В Минске 6 июля простились с 64-летней Натальей Максимчук, погибшей во время салюта на «день независимости». Провести в последний путь Наталью пришли ее родные и коллеги, пишет kp.by.

Наталья до пенсии работала в Институте управления и предпринимательства методистом. У нее осталась дочь и двое внуков - мальчик и девочка. По словам коллег, она была замечательной бабушкой.

- Наталья была добрым, отзывчивым человеком, - говорит Александр Федорович, коллега женщины. - Ее любили студенты, она всегда шла к ним на встречу. В волейбол мы вместе играли...

- Дикая случайность, - подключается к разговору Александр Иннокентьевич, еще один коллега женщины. - Ей нужно было оказаться именно в этом месте... Говорят, что во время теракта в минском метро избежала трагедии: только она отъехала на поезде, следующая электричка подошла и сразу случился взрыв. И тогда был взрыв, и здесь взрыв.


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