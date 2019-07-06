Рейтинг Путина Дмитрий Орешкин, inforesist.org

6.07.2019, 20:11

1,032

Что сейчас происходит в России.

Когнитивный диссонанс — именно так, по моему мнению, можно назвать все то, что происходит сейчас в России.

Postdependence, что переводится как зависимость от предыдущей траектории.

В 90-х же как было? Русский — а по сути советский — человек был убежден, что все беды случились от того, что нас поработил Запад. А потому надо от него освободиться. Какие-то международные договоры, Будапештский меморандум — все эти навязанные США нормы и доллары. Международный морской арбитраж, говорите? Европейский международный суд по права человека? Российское народонаселение искреннее не понимает, зачем соблюдать все эти их решения.

И международную торговлю россияне развивать не должны, потому что у них есть все свое, и нужно только жить этим своим отдельным миром.

Мы — молодцы. Такое ощущение восторга сидело в головах российской публики. Но вот только прошло 3−4 года, и все вдруг начали понимать — Крым присоединили, от «эксплуататоров» освободились, но богаче почему-то не стали. Российское народонаселение просто не может поверить: для того, чтобы развивался бизнес, и росла экономика, нужно соблюдать правила. Не отбирать у людей собственность, не нарушать демонстративно законы, не менять налоги, не отбирать одни куски у Ходорковского, раздавая их другим.

Нет же, богатая страна — это та, которая всех «нагибает». Чечню, Украину, Грузию. А то, что за все это нужно постоянно и много платить, россияне не понимают. Как и то, что механизм, который предусматривает централизацию, вертикализацию и ручное управление, способствует развитию не экономики, а консервации.

Люди не понимают. Цены растут, доходы падают, экономического роста нет вообще, а около 3 миллионов россиян среднего класса ежегодно переходят в класс бедных. Они просто почему-то стали беднее, хотя поднялись с колен. Так начинаются мучительные размышления.

Россияне делают для себя вывод — в правительстве пятая колонна. Там спрятались враги и вредители, губернаторы воруют, олигархи откуда-то взявшиеся — странно, ведь Владимир Владимирович с ними уже 20 лет как воюет — не дают восторжествовать справедливости. Отсюда и дикая популярность товарища Сталина, запрос не жесткую политику.

Все это абсолютная ментальная болезнь, и никуда от нее не деться. А раз так, то Путина начинают критиковать не за то, что он оторвал нас от Запада, развернул на Восток и превратил Россию в большую Чечню, а за то, что был недостаточно решителен.

Они говорят, что Путин слабак по сравнению со Сталиным. У народонаселения в головах живет иллюзия великого, могучего и богатого советского Союза — они давно забыли, что на самом деле он был нищим, Верхней Вольтой с ракетами и ничем больше. И когда сегодня это патриотическое большинство говорит об «ЛНР»/ДНР», то в их представлении Путин эти территории слил. Наплевать на весь международный вой — их надо было присоединять, и тогда бы мы стали еще богаче. Хотя на самом деле мы бы стали еще беднее, потому что Путин как человек умный понимает, что это напрочь раздолбанная территория с никому не нужным углем, цены на который падают, и деклассированным, спившимся и криминализированным населением — такой подарок ему не нужен.

Но народонаселение этого не понимает: да он же слил Донбасс, не смог добиться Новороссии. Плохо ли от этого Путину? На самом деле не очень — он искреннее презирает это народонаселение. И знает, что стоит нарисовать на телеэкране другую картинку, и люди будут воспринимать все по-другому. А пока у него есть деньги платить за телевизор, а также силовикам и бюрократии — все в порядке и под контролем. И так оно и будет в ближайшее время — никаких революций не просматривается. Для этого нужно как минимум два необходимых условия — острое недовольство внизу и назревший политический раскол в верхах.

Когда вся эта склеенная соплями и кровью путинская вертикаль развалится, может, и Крым вернется. Но надеяться на то, что из пасти крокодила эту территорию вскоре вырвут, я оснований не вижу. Говорить обратное значит просто не понимать, как устроены крокодилы.

И я не оправдываю действий Путина, а просто как естествоиспытатель наблюдаю. Захлопнув челюсти — пусть даже там несъедобная гантель — он просто не способен их открыть. Стоит надеяться только на то, что когда-то он эту гантель начнет глотать и захлебнется.

Ведь по большому счету, он все равно проигрывает. Со стороны может казаться, что влиятельность России увеличивается, но ничего подобного. Кого за рубежом еще интересует этот Путин? Соседи, понятное дело, боятся, как бы танки не ввели, но для американцев Россия — это уже 3 или 5 категория проблем. Сначала нужно решить проблему с Китаем, и не хотелось бы, чтобы в Иране было ядерное оружие, ну, а худшее, что только может сделать Россия — это испортить жизнь кому-то из ближайших соседей. И это вряд ли — ведь там уже все готовы. И Украина, и страны Балтии, и даже Грузия.

Дмитрий Орешкин, inforesist.org