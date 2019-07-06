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На похоронах российских подводников заявили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»

  • 6.07.2019, 20:46
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Похороны в Санкт-Петербурге проходили в закрытом режиме.

Высокопоставленный военный заявил на похоронах российских подводников, погибших в Баренцевом море, что моряки предотвратили катастрофу, сообщает сайт nn.by со ссылкой на «Открытые медиа».

«Ценой своей жизни — спасли жизни своих товарищей, спасли корабль, не допустили катастрофы планетарного масштаба», — заявил военный, имя которого не указывается. Что именно сделали моряки, он не сказал.

«Открытые медиа» отмечают, что похороны в Санкт-Петербурге проходили в закрытом режиме. Вход на кладбище и доступ к могилам моряков охраняла Росгвардия.

Подводников похоронили рядом с мемориалом в память о погибших на атомной подводной лодке «Курск».


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