На работу в Германию: как белорусам правильно отправить резюме 2 6.07.2019, 20:57

1,081

Еще десять лет назад эксперты прогнозировали, что поиск работы переместится в интернет.

Сегодня HR-менеджеры ожидают цифровой грамотности от каждого соискателя, пишет «Немецкая волна».

Стопки резюме на столах менеджеров, занимающихся подбором кадров? Это в прошлом! Сегодня в девяти из десяти случаев от соискателей ждут заявки на вакансию в цифровом формате. Кандидат, распечатавший свое резюме, мотивационное письмо, сертификаты на бумаге и тщательно подобравший папку для всех документов, достучится разве что до трех процентов менеджеров по персоналу средних и крупных немецких предприятий.

Резюме по электронной почте

Большинство компаний предпочитают сегодня иметь дело с оцифрованными документами и резюме, присланными по электронной почте или загруженными через портал или специальную платформу для трудоустройства. В этом убедились исследователи компании Bitkom Research. Репрезентативный опрос проводился среди HR-менеджеров немецких компаний, в которых работает больше 50 человек.

А ведь еще три года назад ситуация на рынке труда выглядела совсем иначе. Тогда многие менеджеры по персоналу (а именно – каждый четвертый!) отдавали предпочтение именно распечатанным документам, присланным в папке по почте. За цифровой вариант выступали только 60 процентов.

Сегодня в цене – экономность соискателя и его бережное отношение к окружающей среде. Ведь документы, присланные по электронной почте, или онлайн-заявка экономят не только время соискателя и потенциального работодателя, но также бумагу, электричество и картридж для принтера.

Надо отметить, что нынешний тренд обозначился уже десять лет назад. Тогда в интервью DW эксперты Bitkom предупреждали, что тот, кто отказывается применять современные технологии, лишает себя больших преимуществ, и давали смелый прогноз, мол, «скоро процесс поиска работы будет происходить исключительно в интернете». Это «скоро» уже настало!

Пять правил для трудоустройства по интернету

Аналитики немецкого объединения предприятий цифровой экономики Bitkom советуют соблюдать пять правил цифровой грамотности.

Во-первых, при рассылке резюме по электронной почте убедитесь в том, что все документы будут отправлены одним файлом в формате PDF. При подаче заявки через портал по трудоустройству или на сайте самой компании резюме, мотивационное письмо и сертификаты, напротив, загружаются отдельно.

Второе правило: файл с документами, пересылаемый по электронный почте, должен носить конкретное название: не просто «Резюме» (Bewerbung), а «Резюме Иванова», например.

Третье правило: не отправляйте письмо без темы. В теме указывайте не просто «резюме», но и номер вакансии, на которую вы претендуете.

Четвертое правило: общий объем файла не должен превышать 5 MB. В открытом доступе существуют приложения, которые позволят компримировать данные без потери качества.

Пятое правило: следите за качеством. Так как рассылка резюме в электронном формате занимает гораздо меньше времени, велик соблазн быстро отправить документы. Однако эксперты советуют не поддаваться ему, а тщательно проверять все документы. Ведь ошибки остаются ошибками – как на бумаге, так или в электронном виде.