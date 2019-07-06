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«Закон об отсрочке» коснется белорусской ИТ-индустрии

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  • 6.07.2019, 21:27

Сооснователь компании EPAM прокомментировал одиозный закон.

Dev.by спросил Леонида Лознера, сооснователя EPAM, члена правления ассоциации «Образование для будущего», как «закон об отсрочке» коснется белорусской ИТ-индустрии.

— Я считаю решение «депутатов» большой ошибкой. В современных реалиях безопасность государства в большей степени зависит от экономического потенциала, чем от численности вооруженных сил.

Лишая молодых людей возможности непрерывно получать образование, мы сами же ограничиваем потенциал нашего экономического развития в будущем ценой пополнения списочного состава вооруженных сил — пытаемся мерами начала прошлого столетия решать проблемы XXI века.

И еще: отказ в отсрочке драматически затрудняет построение научной карьеры и, понятно, может подталкивать одаренную молодежь — ребят, которые хотят реализоваться как ученые, учиться и работать за рубежом. И это обидно!

Я сам не проходил срочную службу в армии, но во время учебы в университете учился на военной кафедре: я офицер запаса и артиллерист, после окончания вуза неоднократно участвовал в сборах. И хоть тягот и лишений службы особо не испытывал, но общее время, посвященное подготовке к обороне отечества, у меня приближается к двум годам срочной службы.

У многих воинская служба ассоциируется с понятием долга и идеей равенства: если служил кто-то один — должны отслужить и все остальные. Но для меня это не равенство, а уравниловка: важно, чтобы гражданскую ответственность можно было реализовать максимально полно с пользой для общества в разных формах, а не исключительно в виде воинской обязанности.


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