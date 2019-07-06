В США произошел взрыв в торговом центре: десятки пострадавших 6.07.2019, 21:30

Пожарные вместе с поисковыми собаками проводят спасательную операцию.

В штате Флорида в субботу, 6 июля, в торговом центре произошел взрыв в результате которого пострадало 20 человек, среди которых двое получили серьезные ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В спасательных службах заявили, что в результате взрыва было сильно повреждено здание, оставив часть металлического каркаса, а также выбило окна в фитнес-клубе по соседству.

Фото: twitter.com/WMBDNews

Пожарные вместе с поисковыми собаками проводят спасательную операцию и ищут среди обломков возможных пострадавших. Они заявили, что причиной взрыва стал газ.

Взрыв разбросал большие куски бетона на расстоянии до 50 метров и повредил несколько припаркованных автомобилей. Спасателям пришлось перекрыть улицу для движения автотранспорта.