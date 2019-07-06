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Россияне резко заинтересовались жильем в Грузии

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  • 6.07.2019, 21:50
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Количество граждан РФ, планирующих купить квартиру в Грузии, выросло почти в пять раз.

Среди россиян резко увеличился спрос на недвижимость в Турции и Грузии, пишет finanz.ru. По итогам первой половины 2019 года количество граждан РФ, планирующих купить квартиру в Турции, выросло относительно аналогичного периода прошлого года почти в три раза, в Грузии - почти в пять раз.

Турция стала вторым после Испании по популярности зарубежным направлением, годом ранее она находилась на четвертой позиции. В турецком Институте статистики подтверждают тот факт, что недвижимость в стране все больше привлекает иностранцев - по его данным, в мае в мае 2019 года в республике было продано 82,3 тысячи объектов недвижимости, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатель вырос на 31,3%. Наиболее активно покупают турецкую недвижимость выходцы из Ирака и Ирана, следом идут граждане России, Афганистана и Саудовской Аравии.

Одним из факторов высокого спроса на турецкую недвижимость стало снижение курса лиры, говорит аналитик Prian.ru Анастасия Фалей. За первое полугодие валюта подешевела по отношению к доллару на 8%. Кроме того, в Турции покупка недвижимости дает право получения вида на жительство, отмечает эксперт.

По данным Tranio.ru, интересом у покупателей пользуются прежде всего квартиры в ценовом диапазоне €80-100 тысяч. В Европе за такие деньги хорошую недвижимость найти невозможно, а в Турции - вполне реально, поясняет руководитель турецкого направления Tranio.ru Мария Жарая.

Основатель портала Indriksons.ru Игорь Индриксонс называет вложение денег в турецкую недвижимость рискованным, указывая на то, что действия властей страны непредсказуемы, в какой-то момент иностранцам могут в один день запретить владеть жильем. Он связывает большие дисконты с массовой миграцией из страны. Число желающих покинуть Турцию после неудавшейся попытки военного переворота растет с 2016 года из-за чувства опасности, политического давления и недостатка свобод.

Грузия в рейтинге популярности у россиян поднялась с 23-го на 15-е место. Для этого есть предпосылки, указывают в Prian.ru. Так, законы страны разрешают иностранцам покупать недвижимость, соотношение цены и качества кажутся привлекательным. К тому же, кроме курортного жилья в стране активно предлагается инвестиционное: местные управляющие заявляют о доходности до 20-25%, добавляет Фалей.


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