«Уже третий раз участвую в подобном испытании веры» 2 6.07.2019, 22:02

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Фото: catholic.by

Почему верующие со всей Беларуси совершают паломничества к Будславской святыне.

Торжественные мероприятия в честь престольного праздника Будславской иконы Божьей Матери проходят 5-6 июля в Мядельском районе. Чем прославлен этот образ и о чем просят Богородицу паломники — в репортаже mlyn.by.

Фото: mlyn.by

Папа римский Климент VIII подарил икону Богородицы в 1598 году минскому воеводе Яну Пацу по случаю его перехода из кальвинизма в католичество. После смерти воеводы образ был пожертвован Будславскому костелу. Со временем икона прославилась чудесами. Описал их приор Элевтерий Зелеевич в книге «Зодиак на земле». Первое чудо, зафиксированное в 1617 году, — возвращение зрения пятилетнему мальчику Иосафату Тышкевичу, который позже стал известным священником-кармелитом. В тот же день Реджинальд Тышкевич избавился от эпилепсии, которая мучила его семь лет. Всего Зелеевич указал в книге 42 чудесных исцеления.

Фото: mlyn.by

В 1992-м икону отреставрировали, и с тех пор организуют официальные паломничества и праздничные мероприятия, на которых собираются тысячи верующих. В первый день фестиваля, 5 июля, по данным УВД Миноблисполкома, в фестивале приняли участие около 4,5 тысячи человек. Причем многие из них преодолели нелегкий путь пешком, не обращая внимания на дождь.

Фото: mlyn.by

— В Будслав шла из Гудогая вместе с 62-летней матерью, сыном и племянниками, — рассказывает паломница из Вильнюса Татьяна Армошаускене. — Наша пилигримка — 91 человек, самому младшему паломнику всего два года. В общей сложности преодолели 154 километра за шесть дней. Ночевали в палатках, в костелах, где-то добрые люди оставляли на ночлег. На протяжении всего пути нас сопровождала машина с продуктами и полевой кухней, так что проблем с питанием не было. Несмотря на определенные трудности, очень рада, что приняла участие в пилигримке и смогла преодолеть весь путь. У Божьей Матери попросила здоровья для всей своей семьи. Будет здоровье — всего сможешь добиться с Божьей помощью!

Двухлетний пилигрим, пришедший из Гудогая с мамой и сестрой

Среди представителей Минской области одной из самых многочисленных оказалась Молодечненская пилигримка. В ней приняли участие 230 человек.

Фото: mlyn.by

— Мы прошли 100 километров за 4 дня, — рассказывает 16-летний молодечненский паломник Андрей Сороко. — Уже третий раз участвую в подобном испытании веры. В первый раз такое расстояние было очень сложно преодолеть. А сейчас как-то все с легкостью получилось. Спасибо людям, которые поддерживали во время паломничества, давали нам кров. Теперь, когда путь пройден, хочу попросить у Богородицы силы воли, чтобы и дальше доводить важные в моей жизни дела до конца.

Фото: mlyn.by

Те, кто не решился на столь длинное пешее путешествие, доезжали на машине или автобусе до близлежащего поселка, а оттуда добирались пешком до Будслава.

Фото: mlyn.by

— В нашей семейной пилигримке многие с детьми, самому маленькому — всего два месяца, — рассказывают супруги из Минска Андрей и Виола Шемис. — В группе была даже беременная женщина. Сам пеший маршрут короткий — нас довезли на автобусе до поселка Пузыри (Мядельский район), а уже оттуда мы прошли 13 километров до Будслава. Мы здесь, чтобы поклониться Матери Божьей и поблагодарить ее за наш брак. Поженились месяц назад.

Вместе с парой поклониться святыне пришла и сестра Виолы — Алеся Шавлис. Девушка попросила у Богородицы, чтобы ее сердце было исполнено любовью и оставалось открытым для окружающих.

Ближе к полуночи, перед началом процессии с копией иконы Матери Божьей Будславской, к костелу подошли еще несколько тысяч католических и православных верующих.