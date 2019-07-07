закрыть
7 июля 2019, воскресенье, 9:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Физик из США хочет открыть портал в параллельную Вселенную

  • 7.07.2019, 8:07
  • 2,541
Лия Бруссард
Фото: Genevieve Martin

Исследование может поставить под угрозу современную физику.

Некоторые изобретатели и программисты, включая основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, считают, что наша Вселенная — это лишь имитация, а все мы живем в одном из многих вариантов матрицы, пишет nv.ua.

Идеи о симуляции нашей реальности высказывает американский физик-теоретик Брайан Свингл, который считает, что мельчайшие частицы материи буквально формируют все во Вселенной, а также шведский философ-трансгуманист Ник Бостром со своей верой в существование постчеловеческих цивилизаций.

Проверить похожие научно-фантастические теории решилась физик из США Лия Бруссард. Как пишет издание NBC, в этом месяце ученая планирует провести эксперимент и установить, что кроется за необычным поведением нейтронов при их распаде на протоны и другие, невидимые нам субатомные частицы. Проще говоря, Бруссард взяла на себя ответственность открыть портал в возможную зеркальную Вселенную.

О какой Вселенной идет речь?

В начале 1990-х физики обнаружили странное поведение нейтронов при их расщеплении на протоны. Странным и до сих пор необъяснимым оказалось то, что нейтроны в обычном нейтронном пучке существуют одну минуту и 48 секунду, прежде чем начинают распадаться на протоны.

Но, в лабораторных условиях, процесс распада начинается на 10 секунд раньше, что противоречит принятым законам физики, поскольку нейтроны не могут отличаться друг от друга и вести себя по-разному в зависимости от среды их изучения.

Физики по всему миру принялись решать эту загадку и представляли разные теории о существовании неизвестных нам частиц, на которые распадаются нейтроны. В частности, российский исследователь Анатолий Серебров из Петербургского института ядерной физики предположил, что в определенных условиях нейтроны превращаются в свои зеркальные копии, после чего их невозможно увидеть и для нас они фактически исчезают.

Именно эта неизвестная в поведении нейтронов породила множество псевдонаучных теорий о существовании параллельных Вселенных, которых мы не видим.

Лия-разрушительница мифов

Упомянутая выше Лия Бруссард, которая работает в Национальной лаборатории Ок-Ридж в штате Теннесси, придумала как раз и навсегда покончить с различными предположениями о Зазеркалье или же, наоборот, открыть портал в одну из копий нашей реальности.

В лаборатории Ок-Ридж установлен ядерный реактор, мощностью в 85 мВт, с помощью которого физики выстреливают миллиардами нейтронов в непроницаемый экран. Бруссард планирует провернуть такую же процедуру и отправить пучок нейтронов через 15-метровый тоннель с магнитом и непроницаемым экраном в конце.

Если теория о параллельной Вселенной подтвердится — некоторые из частиц, на которые распадаются нейтроны, должны трансформироваться в их зеркальные версии и пройти сквозь экран.

Фото: Genevieve Martin

Наиболее сложным в этом эксперименте будет определение того, прошли ли какие-либо из нейтронов сквозь экран. Непосредственно эксперимент займет всего один день, а сбор, расчеты и вычисление ошибок могут продлиться несколько недель.

NBC сообщает, что над похожим экспериментом работает физик Клаус Кирх из Института Пола Шеррера в Цюрихе. Правда, коллега Лии Бруссард из Швейцарии планирует засечь медленно передвигающиеся нейтроны, поддать их воздействию магнитного поля и проверить, все ли частицы останутся на месте.

Зачем это нужно?

Несмотря на то что сами авторы экспериментов довольно скептически относятся к своим экспериментам, поскольку им предстоить отыскать несколько ранее неизвестных субатомных частиц среди миллионов нейтронов.

Тем не менее, в случае подтверждения «зеркальности» нейтронов ученые смогут поставить под сомнения законы, на которых основана современная физика и представить абсолютно новую теорию структуры Вселенной.

«Зеркальный мир, если он существует, будет иметь свои зеркальные законы физики и свою зеркальную историю. Вы не найдете там зеркальную версию себя (и там нет никакого злого Спока с бородкой — простите, поклонники „Звездного пути“). Но, эта теория допускает, что вы можете найти зеркальные атомы и зеркальные камни, возможно, даже зеркальные планеты и звезды. В совокупности они могут сформировать целый теневой мир, такой же реальный, как наш, но почти полностью отрезанный от нас», — указано в статье.

Кроме того, обнаружения потенциальных зеркальных частиц может означать открытие темной материи, которую ученые ищут с конца 1970-х. Не исключено, что именно эти неизведанные продукты распада нейтронов и являются загадочным веществом, которым заполнено большинство всего существующего пространства и которое отвечает за притяжение звезд и галактик, а также скорость расширения Вселенной.


популярное за неделю

Мнение

От Лукашенко нужно прятать даже спички
От Лукашенко нужно прятать даже спички Ирина Халип
Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова