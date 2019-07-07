Физик из США хочет открыть портал в параллельную Вселенную 7.07.2019, 8:07

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Лия Бруссард

Фото: Genevieve Martin

Исследование может поставить под угрозу современную физику.

Некоторые изобретатели и программисты, включая основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, считают, что наша Вселенная — это лишь имитация, а все мы живем в одном из многих вариантов матрицы, пишет nv.ua.

Идеи о симуляции нашей реальности высказывает американский физик-теоретик Брайан Свингл, который считает, что мельчайшие частицы материи буквально формируют все во Вселенной, а также шведский философ-трансгуманист Ник Бостром со своей верой в существование постчеловеческих цивилизаций.

Проверить похожие научно-фантастические теории решилась физик из США Лия Бруссард. Как пишет издание NBC, в этом месяце ученая планирует провести эксперимент и установить, что кроется за необычным поведением нейтронов при их распаде на протоны и другие, невидимые нам субатомные частицы. Проще говоря, Бруссард взяла на себя ответственность открыть портал в возможную зеркальную Вселенную.

О какой Вселенной идет речь?

В начале 1990-х физики обнаружили странное поведение нейтронов при их расщеплении на протоны. Странным и до сих пор необъяснимым оказалось то, что нейтроны в обычном нейтронном пучке существуют одну минуту и 48 секунду, прежде чем начинают распадаться на протоны.

Но, в лабораторных условиях, процесс распада начинается на 10 секунд раньше, что противоречит принятым законам физики, поскольку нейтроны не могут отличаться друг от друга и вести себя по-разному в зависимости от среды их изучения.

Физики по всему миру принялись решать эту загадку и представляли разные теории о существовании неизвестных нам частиц, на которые распадаются нейтроны. В частности, российский исследователь Анатолий Серебров из Петербургского института ядерной физики предположил, что в определенных условиях нейтроны превращаются в свои зеркальные копии, после чего их невозможно увидеть и для нас они фактически исчезают.

Именно эта неизвестная в поведении нейтронов породила множество псевдонаучных теорий о существовании параллельных Вселенных, которых мы не видим.

Лия-разрушительница мифов

Упомянутая выше Лия Бруссард, которая работает в Национальной лаборатории Ок-Ридж в штате Теннесси, придумала как раз и навсегда покончить с различными предположениями о Зазеркалье или же, наоборот, открыть портал в одну из копий нашей реальности.

В лаборатории Ок-Ридж установлен ядерный реактор, мощностью в 85 мВт, с помощью которого физики выстреливают миллиардами нейтронов в непроницаемый экран. Бруссард планирует провернуть такую же процедуру и отправить пучок нейтронов через 15-метровый тоннель с магнитом и непроницаемым экраном в конце.

Если теория о параллельной Вселенной подтвердится — некоторые из частиц, на которые распадаются нейтроны, должны трансформироваться в их зеркальные версии и пройти сквозь экран.

Фото: Genevieve Martin

Наиболее сложным в этом эксперименте будет определение того, прошли ли какие-либо из нейтронов сквозь экран. Непосредственно эксперимент займет всего один день, а сбор, расчеты и вычисление ошибок могут продлиться несколько недель.

NBC сообщает, что над похожим экспериментом работает физик Клаус Кирх из Института Пола Шеррера в Цюрихе. Правда, коллега Лии Бруссард из Швейцарии планирует засечь медленно передвигающиеся нейтроны, поддать их воздействию магнитного поля и проверить, все ли частицы останутся на месте.

Зачем это нужно?

Несмотря на то что сами авторы экспериментов довольно скептически относятся к своим экспериментам, поскольку им предстоить отыскать несколько ранее неизвестных субатомных частиц среди миллионов нейтронов.

Тем не менее, в случае подтверждения «зеркальности» нейтронов ученые смогут поставить под сомнения законы, на которых основана современная физика и представить абсолютно новую теорию структуры Вселенной.

«Зеркальный мир, если он существует, будет иметь свои зеркальные законы физики и свою зеркальную историю. Вы не найдете там зеркальную версию себя (и там нет никакого злого Спока с бородкой — простите, поклонники „Звездного пути“). Но, эта теория допускает, что вы можете найти зеркальные атомы и зеркальные камни, возможно, даже зеркальные планеты и звезды. В совокупности они могут сформировать целый теневой мир, такой же реальный, как наш, но почти полностью отрезанный от нас», — указано в статье.

Кроме того, обнаружения потенциальных зеркальных частиц может означать открытие темной материи, которую ученые ищут с конца 1970-х. Не исключено, что именно эти неизведанные продукты распада нейтронов и являются загадочным веществом, которым заполнено большинство всего существующего пространства и которое отвечает за притяжение звезд и галактик, а также скорость расширения Вселенной.