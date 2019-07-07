США представили программу противодействия влиянию Кремля в мире 7.07.2019, 8:11

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Cтранам, которые хотят выйти из сферы влияния России, будет оказана помощь.

5 июля американское агентство по международному развитию (USAID) представило программу по противодействию усилению международного влияния Кремля (Framework for Countering Malign Kremlin Influence, CMKI), пишет gordonua.com.

Директор агентства Марк Грин, представляя документ, сказал, что Россия "не единственное авторитарное государство, которое агрессивно ищет новую идеологическую сферу влияния за пределами своих границ, однако в Европе и Евразии усилия Кремля безошибочны".

"Москва работает неустанно, подрывая экономическую либерализацию, обращая вспять демократическое развитие и ослабляя суверенитет отдельных государств. Как хитрый хищник, [Кремль] использует целый ряд тактик и инструментов. В информационном пространстве Кремль ежегодно выделяет почти $300 млн на такие платформы, как Russia Today и Sputnik International. Эти платформы ведут пропаганду, изображая соседей непривлекательными Наконец, есть социальные сети. Тысячи кремлевских платных команд наводняют платформы и торгуют контентом, призванным создать путаницу, недоверие и цинизм в отношении демократических и западных институтов", – заявил он.

Грин отметил, что миссия USAID заключается в помощи отдельным государствам по созданию эффективной, законодательной и нормативно-правовой базы, поддержке независимых регулирующих органов, кибербезопасности, энергетической независимости.

"Эта работа идет полным ходом в таких местах, как Украина, где мы поддерживаем усилия по переводу энергосистемы из совместной с Россией в общую с центрально-европейской системой. ...В ответ на попытки Кремля повлиять на украинские выборы USAID предоставил в этом году оборудование для кибербезопасности и обучения для Центральной избирательной комиссии на сумму около $2,7 млн., чтобы поддержать свободные и честные выборы", – сказал он, в частности.

В числе стран, которым помогает USAID, Грин упомянул также Грузию, Молдову, Боснию и Герцеговину, Косово, Северную Македонию, Черногорию, Сербию.