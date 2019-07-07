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Что известно о странной смерти сельчанина в милицейской машине под Кобрином

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  • 7.07.2019, 8:17
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В ночь на 6 июля в агрогородке Стригово произошел странный суицид.

Молодой мужчина убил себя в милицейской машине.

«Наша Нива» узнала некоторые детали этой истории.

33-летний Дмитрий Захарченя жил в агрогородке Стригово на улице Советской. Был женат, имел двоих детей: пять и семь лет. Работал на строительной фирме вахтовым методом. Неделю проводил дома, на неделю уезжал на работу в Кобрин.

Источник: nn.by

Соседка Нина Венедиктовна говорит, что семья была Захарченей была проблемная.

«Дима в той семье был самый адекватный, я даже не понимал, чего он с ними живет», — говорит другой сосед.

Милиция ранее сообщала, что Дмитрий привлекался к ответственности из-за семейных скандалов.

По словам соседей, в ночь трагедии мужчина если и был пьян, то не сильно. Да еще и якобы сам вызвал милицию.

«Я была у них за полчаса до той беды. Это было около половины второго часа ночи.

Они шумели, вот и решила зайти. Там была милиция, двое сотрудников. И Дима им говорил: «Чего вы на меня наезжаете, я же сам вас вызвал!». С его слов я поняла, что пропал велосипед, и Дима позвонил в 102», — говорит Нина Венедиктавна.

По словам соседки, о дальнейших событиях она точно не знает.

Но получается, что Дмитрия вывели из дома и посадили в тот самый милицейский ГАЗ, в отсек для задержанных.

«Но его даже не успели никуда отвезти! Через минут может 20 я смотрю — стоит тот ГАЗ под домом, а рядом машина скорой помощи. Я вышла на улицу. Встретила тещу Захарчени. Она мне говорит: «Дима повесился!».

Я спрашиваю: как, на чем?!

И милиционер говорит: «Он взял шнурок, завязал на шее и руками сильно его затянул. Сотрудник сидел в машине, но спасти его не успел».

Соседи — да и другие жители Стригово — не слишком верят в суицид.

«Он не погиб, это точно», — полагают продавщицы в местном магазине.

Да и соседка Нина Венедиктовна пожимает плечами: «Может быть, Дима в машине «возникать» начал? Ведь выглядит это все подозрительно, он же сам вызвал милицию».

Милиция сообщила, что по делу проводится проверка.


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