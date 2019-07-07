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Белорусские бейсболисты победой завершили чемпионат Европы

  • 7.07.2019, 8:22
Фото: sb.by

В матче с командой Польши белорусы уверенно выиграли с результатом 12:2.

Бейсболисты сборной Беларуси победой завершили выступление на чемпионате Европы (дивизион 2) в словацкой Братиславе, сообщает БелТА.

Вчера в матче с командой Польши белорусы были намного сильнее и уверенно выиграли с результатом 12:2 и заняли 5-е итоговое место в группе 1.

На предварительном этапе подопечные Александра Сечко одолели румынскую команду с минимальным преимуществом - 1:0 - и литовцев со счетом 4:3, а на старте уступили словакам - 1:10. Затем в утешительном турнире за 5-8-е места разгромили финских бейсболистов - 14:4.

В главном финале сборная Литвы переиграла украинцев - 7:5. Аналогичный турнир в группе 2 проходил в болгарском Благоевграде. Его выиграли израильтяне, победившие в финальном матче сборную России со счетом 5:3.

В конце июля сборные Литвы и Израиля разыграют путевку в финальную стадию элитного дивизиона чемпионата Европы-2019, который пройдет 6-15 сентября в Германии.


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