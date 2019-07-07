Два мира - два парада 2 7.07.2019, 8:36

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Разбитые дороги в Минске vs танки на резине в Вашингтоне.

3 июля День Независимости отмечается в Беларуси, а на следующий день — в США. У нас в этот день традиционно проходит парад войск и военной техники. Центр города несколько дней подряд перекрывается для репетиций и, собственно, парада. Бронетехника разбивает асфальт (а иногда и сносит столбы на обочине), пишет euroradio.by.

Фото: tut.by

И это не говоря уже о том, что людей нервирует шум, а использование техники в городских условиях несет риск для здоровья. Например, в этом году танк Т-72 занесло на улице Сурганова в Минске. Боевая машина чудом не протаранила проходную Дома печати и не задела зрителей, стоявших на тротуаре.

А как там у них, за океаном?

Обычно День Независимости в США празднуют без техники. Перед зрителями маршируют солдаты, а потом происходит военно-исторический карнавал. Но в этом году впервые за последние 28 лет по центру Вашингтона прошли танки — два(!) M1 Abrams.

Однако, городская администрация запретила проход тяжелой техники по асфальтированным улицам. Представляете себе, чтобы с подобной позицией — поберечь асфальт! — выступил Мингорисполком? В результате, чтобы танки не разрушали дорожное покрытие, под их гусеницы подложили специальную резину. Боевые машины, движущиеся по резиновым подложкам на малой скорости, асфальту не вредят.

Чтобы не выкладывать резиной все улицы города на пути танков от базы до центра Вашингтона, технику привезли к месту проведения парада на грузовых платформах. Оказывается, так можно было!

Проехав короткое расстояние, танки остановились. К ним можно было подойти и сфотографироваться.

Что вообще в этом году было на параде по случаю Дня Независимости США?

Нынешний парад Дональд Трамп назвал Salute to America ("Привет, Америка!"). Кроме танков, в шоу участвовали самолеты и военный оркестр. В небо поднялись бомбардировщики B2-Spirit, истребители F-22, вертолеты АН-64. Это все очень напоминало минский парад:

Почти всё время в Вашингтоне шел дождь. Тем не менее, чтобы послушать Трампа, рядом с Мемориалом Линкольна собрались сотни тысяч зрителей.

Фото: reuters

А сколько стоило шоу?

В Беларуси парад оплачивается из бюджета. Расходы Министерства обороны держит в тайне. Мол, патриотическое воспитание стоит тех денег, которые на него выделяются.

В этом году случайно стало известно, что годовой контракт на поставку фейерверков в Беларусь обходится Министерству обороны 20 миллионов российских рублей, или 316 тысяч долларов. Об этом рассказал представитель российской компании "Пиро-Росс", которая уже 10 лет поставляет салюты для белорусских государственных праздников. "Каждый год это примерно одна и та же сумма. В российских рублях - около 20 миллионов", — заявил представитель компании.

Что касается расходов на шоу по случаю Дня Независимости США, то, по подсчетам экспертов, они составили $1 млн. Дональд Трамп был вынужден оправдываться: "Стоимость завтрашнего большого "Привета для Америки" будет очень малой по сравнению с тем, что он значит для нас. У нас есть самолеты, у нас есть пилоты, аэропорт рядом (военная база "Эндрюс"). Все, что нам нужно, — это топливо. У нас есть танки и всё остальное. Фейерверк оплачивают двое меценатов. Удача!"

The cost of our great Salute to America tomorrow will be very little compared to what it is worth. We own the planes, we have the pilots, the airport is right next door (Andrews), all we need is the fuel. We own the tanks and all. Fireworks are donated by two of the greats. Nice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2019

То есть салют по случаю Дня Независимости не стоил американским налогоплательщикам ровным счётом ничего!