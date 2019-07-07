Стиви Уандер приостанавливает концерты 7.07.2019, 8:45

Стиви Уандер

Один из самых знаменитых в мире вокалистов решил сделать паузу.

Известный американский певец и композитор Стиви Уандер прекратит выступление из-за предстоящей в сентябре операции по трансплантации почки. Об этом сообщает TMZ в воскресенье, 7 июля (перевод - korrespondent.net).

Певец рассказал об этом в ходе концерта в Великобритании. Он заверил слушателей, что у него есть донор и он в полном порядке. Уандер заявил, что выступит еще на трех концертах, прежде чем сделает паузу.

Ранее СМИ сообщали, что Стиви Уандер страдает от тяжелого заболевания, и отметила, что сам композитор не желает распространения этой информации.

Незрячий 69-летний Стиви Уандер – один из самых знаменитых в мире вокалистов, композитор, продюсер и общественный деятель. Он оказал огромное влияние на развитие музыки XX века. Один из основоположников классического соула и направления ритм-энд-блюз является 25-кратным лауреатом престижной музыкальной премии Grammy.