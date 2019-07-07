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Джонсон: Британия готова к выходу из ЕС без сделки

  • 7.07.2019, 9:17

Произойти это может 31 октября.

Борис Джонсон, один из наиболее вероятных преемников Терезы Мэй на посту премьер-министра Великобритании, заявил, что Королевство будет готово покинуть Евросоюз 31 октября вне зависимости от наличия соглашения по Brexit.

Об этом этом он заявил в интервью The Telegraph.

«Нет, честно… Нам нужно продемонстрировать больше здравого смысла в этом вопросе», — сказал Джонсон.

По словам политика, страна была готова к выходу из Евросоюза еще в конце марта. Он считает «критически важным», чтобы Европа поняла, что Британия готова уйти без сделки.

«Все, кто говорит, что не могут смириться с идеей о Brexit без сделки, на самом деле подразумевают, что не хотят уходить вообще», — заключил он.


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