закрыть
7 июля 2019, воскресенье, 9:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Экс-генпрокурор Украины: Вероятный заказчик убийства Шеремета занимает высокий пост

  • 7.07.2019, 9:24
Павел Шеремет

Бывший генеральный прокурор Украины — о том, кто стоит за убийством журналиста.

В интервью изданию Страна.ua прозвучал вопрос:

— История убийства нашего коллеги Павла Шеремета. Дело по-прежнему «висит». Но уже после своей отставки вы утверждали, что знаете как выйти на заказчиков преступления. Однако новых сигналов по расследованию этого преступления общество до сих пор не получило.

— Их и не будет... — заявил Виктор Шокин.

— Почему? И кто на самом деле стоит за смертью Шеремета?

— Фамилию публично называть я не буду. Но я предполагаю и, как говорил ранее, практически уверен... Чтобы сказать с гарантией, необходимо провести следственные действия определенного характера. Причем там совершенно немного надо сделать. Я уже предлагал, что для этого необходимо — просто вернуть группу, которая расследовала дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе... Те, кто ведут дело Шеремета, меня прекрасно поняли. Я встречался с коллегами, которые вели историю по Гонгадзе — они считают, что в моих словах есть, как минимум, значительная доля правды. Это не 100%, и надо это проверить — все займет месяц, не более. Тогда можно было бы поставить точку в этом деле. Связь между этими делами, скорее всего, есть.

— К заказу данного преступления причастен один из народных депутатов?

— Можно сказать и так. Человек, который, как я считаю, в этом участвовал как заказчик, занимал раньше и занимает сейчас довольно высокий пост.


популярное за неделю

Мнение

От Лукашенко нужно прятать даже спички
От Лукашенко нужно прятать даже спички Ирина Халип
Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова