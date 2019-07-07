Экс-генпрокурор Украины: Вероятный заказчик убийства Шеремета занимает высокий пост 7.07.2019, 9:24

Павел Шеремет

Бывший генеральный прокурор Украины — о том, кто стоит за убийством журналиста.

В интервью изданию Страна.ua прозвучал вопрос:

— История убийства нашего коллеги Павла Шеремета. Дело по-прежнему «висит». Но уже после своей отставки вы утверждали, что знаете как выйти на заказчиков преступления. Однако новых сигналов по расследованию этого преступления общество до сих пор не получило.

— Их и не будет... — заявил Виктор Шокин.

— Почему? И кто на самом деле стоит за смертью Шеремета?

— Фамилию публично называть я не буду. Но я предполагаю и, как говорил ранее, практически уверен... Чтобы сказать с гарантией, необходимо провести следственные действия определенного характера. Причем там совершенно немного надо сделать. Я уже предлагал, что для этого необходимо — просто вернуть группу, которая расследовала дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе... Те, кто ведут дело Шеремета, меня прекрасно поняли. Я встречался с коллегами, которые вели историю по Гонгадзе — они считают, что в моих словах есть, как минимум, значительная доля правды. Это не 100%, и надо это проверить — все займет месяц, не более. Тогда можно было бы поставить точку в этом деле. Связь между этими делами, скорее всего, есть.

— К заказу данного преступления причастен один из народных депутатов?

— Можно сказать и так. Человек, который, как я считаю, в этом участвовал как заказчик, занимал раньше и занимает сейчас довольно высокий пост.