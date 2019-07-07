NASA показало захватывающее дух фото Земли, сделанное с МКС 7.07.2019, 9:20

Астронавты продолжают наблюдать за планетой.

Американское аэрокосмическое агентство NASA показало фотографию Земли, сделанную астронавтами Международной космической станции.

Снимок был опубликован в официальном Instagram-аккаунте NASA, пишет facenews.ua.

В подписи к фотографии указана высота над уровнем земного моря, на которой она была сделана, а также точное географическое положение станции относительно Земли.

Уточняется, что блики, которые можно увидеть на снимке – это солнечные лучи, которые отражаются от поверхности моря.

"Сияние Солнца отражается от моря в Юго-Восточной Азии, когда МКС пролетает в 255 милях над Индонезией. Астронавты на борту космической станции пользуются возможностями наблюдения за Землей, которое помогает нам лучше понять нашу динамичную планету", - подписано фото.

В комментариях под фотографией пользователи отметили, что она полностью опровергает новомодную теорию о "плоской Земле": "Шах и мат, плоскоземляне", - говорится в сообщении.