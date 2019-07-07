НАТО модернизирует ПРО в ответ на выход России из договора о ракетах 7.07.2019, 9:45

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Комплексы будут оснащены современными средствами поражения.

НАТО рассмотрит возможность модернизации своих систем противоракетной обороны в качестве ответа на развертывание новой российской ракеты средней дальности и предстоящего в первых числах августа выхода Москвы из договора об ограничении ракет средней и меньше дальности от 1987 года.

Зеркальный ответ Москве, заключающийся в создании собственных ракетных средств наземного базирования, в трансатлантическом союзе считают малопривлекательной альтернативой, сообщает The New York Times со слов нескольких европейских представителей.

Как пишет svoboda.org, в настоящее время система ПРО западного альянса нацелена на отражение угроз на ракетных направлениях вне зоны ответственности НАТО, прежде всего, со стороны Ирана. Переориентирование противоракетной обороны на Россию может вызвать глубокий раскол внутри союза, не говоря уже о резко отрицательной реакции Кремля, который давно утверждает, что натовский комплекс ПРО в Румынии и строящийся объект в Польше направлены против ракетного арсенала РФ и представляют собой источник нестабильности в Европе.

Соединенные Штаты, заручившись поддержкой НАТО, объявили в феврале, что выходят из Договора о ракетах средней и меньшей дальности по причине его нарушений российской стороной. Проходящее сейчас в Брюсселе заседание Совета НАТО – Россия дает Москве последний шанс спасти договор, сняв с вооружения крылатую ракету 9М729 "Новатор", отмечают источники The New York Times.

Как пишет газета, если 29 членов альянса не смогут договориться о перепрофилировании ПРО, противостоящей межконтинентальным баллистическим системам, то у них останется компромиссный вариант в виде создания узкоцелевых комплексов по перехвату российских крылатых ракет. Эти комплексы, предположительно, будут оснащены современными средствами поражения, использующими микроволновую и направленную лазерную энергию.