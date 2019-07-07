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Лондон выделяет миллионы на поддержку СМИ в Восточной Европе

  • 7.07.2019, 10:22

МИД Великобритании выделит 18 млн фунтов стерлингов на борьбу с распространением фейковых новостей.

Великобритания выделит 18 млн фунтов стерлингов (около 20 млн евро) на борьбу с распространением дезинформации и фейковых новостей в Восточной Европе, а также укрепление независимых СМИ в государствах Западных Балкан. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант в воскресенье, 7 июля. Эти средства будут перечислены на протяжении трех лет в Фонд предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности (Conflict, Stability and Security Fund, CSSF), добавил дипломат, сообщает Немецкая волна.

Всего же на поддержку независимых СМИ в Восточной Европе и Центральной Азии планируется выделить 100 млн фунтов стерлингов на протяжении пяти лет, указывается в сообщении МИД Великобритании.

Хант назвал Великобританию "мировым лидером по выявлению дезинформации"

Ссылаясь на данные неправительственной организации Freedom House, Хант отметил, что только десять процентов населения в мире сегодня имеют доступ к свободным СМИ. "В то же время дезинформация и "фейк ньюз" подрывают стабильность общества в ряде стран", - добавил дипломат. "Вклад, о котором мы сообщили сегодня, будет использоваться для поддержки журналистов, работающих в странах, где наиболее распространены репрессии", - подчеркнул Хант.

По словам политика, после отравления в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии при помощи нервно-паралитического вещества типа "Новичок" Великобритания "стала мировым лидером в области раскрытия дезинформации". Недавно власти страны запустили специальную тренировочную программу для членов правительства и представителей общественности по распознаванию ложной информации в СМИ и работе с ней.


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