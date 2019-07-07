Азаренко и Барти вышли в 1/8 финала парного разряда Уимблдонского турнира

Азаренко и Барти вышли в 1/8 финала парного разряда Уимблдонского турнира1
- 7.07.2019, 10:25
Соперниками белорусско-австралийской пары в следующей встрече будут американки.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти сыграют в 1/8 финала парного разряда Уимблдонского турнира, сообщает «Минск-Новости» .
Виктория и Эшли в матче 1/16 финала обыграли словенско-шведский дуэт Тамара Зиданшек / Ребекка Петерсон — 6:2, 6:3.
Соперниками белорусско-австралийской пары в следующей встрече будут американки Бетани Маттек-Сандс и Даниэль Коллинз.
В этом году общий призовой фонд Уимблдона составляет 38 млн фунтов стерлингов. Турнир завершится 14 июля.