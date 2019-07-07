закрыть
7 июля 2019, воскресенье, 10:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Азаренко и Барти вышли в 1/8 финала парного разряда Уимблдонского турнира

1
  • 7.07.2019, 10:25

Соперниками белорусско-австралийской пары в следующей встрече будут американки.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти сыграют в 1/8 финала парного разряда Уимблдонского турнира, сообщает «Минск-Новости» .

Виктория и  Эшли в матче 1/16 финала обыграли словенско-шведский дуэт Тамара Зиданшек / Ребекка Петерсон — 6:2, 6:3.

Соперниками белорусско-австралийской пары в следующей встрече будут американки Бетани Маттек-Сандс и Даниэль Коллинз.

 В этом году общий призовой фонд Уимблдона составляет 38 млн фунтов стерлингов. Турнир завершится 14 июля.


популярное за неделю

Мнение

От Лукашенко нужно прятать даже спички
От Лукашенко нужно прятать даже спички Ирина Халип
Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова