Как житель Барановичей одевался в секонде на 5 рублей 8 7.07.2019, 10:34

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Фото: Яна МЫСЛИВЕЦ

Пришлось потратить довольно много времени.

Intex-press решила проверить, можно ли молодому человеку стильно одеться в Барановичах на сумму эквивалентную пяти буханкам недорогого хлеба.

Имея в кармане пятирублевую купюру, журналист Евгений Тиханович решил отправиться на поиски одежды по местным секонд-хендам. Но не по всем. Ему подходили «секонды» с одеждой, которую продают на развес. Только в этих магазинах реально отовариться на «пятак».

Приводим рассказ журналиста.

Шорты с футболкой за 4,42 рубля

Подходим к одному из секонд-хендов и видим, что цена за килограмм 6,90 BYN. Такая цена нас устраивает. На стойке с мужскими вещами – ассортимент небольшой. С одной стороны висят байки, майки, шорты, брюки, джинсы, а с другой — рубашки, кофты и пиджаки. С первого взгляда кажется, что ничего стоящего здесь нет.

Шорт всего трое: джинсовые, спортивные пляжного типа и простые темно-синие шорты-бермуды. Рассмотрев все модели, понимаем, что джинсовые шорты выглядят очень странно и подходят только для работы на даче или в гараже, а спортивные – в каких-то рыжих пятнах, которые вряд ли отстираются. Поэтому берем темно-синие бермуды. Шорты классические, прямые и подходящего размера.

Затем направляемся к футболкам. Их выбор тоже небольшой. Много маленьких размеров. Покопавшись в вещах, понимаем, что нам подходят по размеру всего три футболки: классическая белая (ее забираем для следующего образа), черная с принтом и полосатая с длинным рукавом. С выбранными шортами надеваем полосатую футболку. Она легкая и большого размера. Идеально подходит на лето.

Первый образ готов, и он нам обходится в 4,42 BYN. Футболка стоит 1,56 BYN, шорты – 2,86 BYN. Идеально вписываемся в сумму.

Фото: Яна МЫСЛИВЕЦ

Джинсы с кофтой за 4,99 рубля

Рядом с шортами висят джинсы разных моделей и размеров. Просмотрев все джинсы, понимаем, что нам подходят только одни. Они имеют классический цвет и нужный размер. Остальные джинсы годятся только для работы в огороде.

К джинсам решаем подобрать кофту. Выбор огромный: сейчас лето и кофты никто не покупает. Мы же забираем черную в полоску.

Второй образ готов, и он нам обходится в 4,99 BYN. Кофта стоит 1,39 BYN, джинсы – 3,60 BYN.

Фото: Яна МЫСЛИВЕЦ

Спортивные брюки с футболкой за 4,56 рубля

Дальше начинаем копаться в брюках. Там много классических моделей. Замечаем черные спортивные брюки на шнуровке. Удачно вспоминаем о черной футболке с принтом. Получаем спортивный образ.

Он нам обходится в 4,56 BYN. Футболка стоит 1,48 BYN, штаны – 3,08 BYN.

Фото: Яна МЫСЛИВЕЦ

Брюки с футболкой и рубашкой за 2 рубля

Продолжаем дальше копаться в брюках и искать что-то подходящее. Заметив наш интерес, продавец говорит, что сегодня дополнительная скидка в 80% на классические брюки, пиджаки и средняя цена за вещь будет около 50 копеек. Услышанное слегка шокирует: на рынке огурцы дороже стоят.

Пересмотрев все брюки, подходящих нашли только три модели. Первые брюки коричневого цвета мы надеваем с классической белой футболкой, которую приметили раньше.

Образ обходится в 2,02 BYN. Футболка стоит 1,32 BYN, брюки – 0,70 BYN.

Фото: Яна МЫСЛИВЕЦ

Чтобы дополнить образ со светлыми брюками, переходим к выбору рубашки. Рубашек много. Но мы сразу отсекаем большую часть, поскольку они из синтетики и на ощупь как целлофан. Тело в нем спарится, как в бане. Также отсекаем часть светлых рубашек. Они в каких-то пятнах.

Остается светло-серая рубашка в полоску, которую надеваем с брюками.

Пятый образ готов, и он нам обходится в 2,05 BYN. Рубашка стоит 1,55 BYN, брюки – 0,50 BYN.

Фото: Яна МЫСЛИВЕЦ

Костюм за 3,22 рубля

Подходим к пиджакам. Выбор небольшой. В основном пиджаки классические, темно-синего и черного цвета. На ум приходит школьная форма. В глаза бросается черный в полоску. Вспоминаем точно о таких же брюках. Забираем их и получаем комплект, который дополняем черной в полоску рубашкой.

Последний образ готов, и он нам обходится в 3,22 BYN. Рубашка – 1,73 BYN, брюки – 0,52 BYN, пиджак – 0,97 BYN.

Фото: Яна МЫСЛИВЕЦ

Итог

Как оказалась, одеться на 5 рублей вполне реально. Особенно если мы говорим об обычных уличных образах с джинсами, кофтами и футболками. В «секондах» ассортимент этих вещей большой. Но за низкую цену вам придется заплатить своим временем, которое нужно потратить на поиск той единственной чистой вещи нужного размера.