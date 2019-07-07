закрыть
7 июля 2019, воскресенье, 13:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Курт Волкер: Наращивание российских войск на границе с Украиной - часть ротации

1
  • 7.07.2019, 10:42
  • 1,825
Курт Волкер

При ротации происходят вспышки насилия.

Россия наращивает количество своих войск возле границы с Украиной в связи с предстоящей ротацией. Об этом специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил в интервью "Голосу Америки", которое было опубликовано 6 июля.

"Относительно размещения войск с российской стороны. Они приходят и уходят. Мы видели в течение нескольких лет, что количество войск возрастает перед ротацией. При ротации также иногда есть вспышка насилия, потому что они тестируют оборудование и убеждаются, что им там удобно. Думаю, мы видим именно это", – сказал он.

Волкер подчеркнул, что "это не свидетельствует о каких-либо новых продвижениях".

4 июля заместитель командующего операцией Объединенных сил Василий Бондарь сообщил, что Россия наращивает число войск вдоль границы с Украиной, при этом число оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не увеличилось.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В декабре 2018 года на тот момент секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов говорил, что РФ вкладывает колоссальные ресурсы, чтобы стянуть войска на границу с Украиной.

В феврале 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что общая численность российских войск вдоль российско-украинской границы составляет более 87 тыс. человек, еще около 2 тыс. российских военных и около 35 тыс. пророссийских боевиков находятся на Донбассе.

Начальник управления верификации Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гудзь 18 июня сообщал, что возле украинской границы в Луганской и Донецкой областях, а также в оккупированном Крыму Россия сосредоточила порядка 82 тыс. военных. 


популярное за неделю

Мнение

От Лукашенко нужно прятать даже спички
От Лукашенко нужно прятать даже спички Ирина Халип
Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова