Курт Волкер: Наращивание российских войск на границе с Украиной - часть ротации 1 7.07.2019, 10:42

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Курт Волкер

При ротации происходят вспышки насилия.

Россия наращивает количество своих войск возле границы с Украиной в связи с предстоящей ротацией. Об этом специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил в интервью "Голосу Америки", которое было опубликовано 6 июля.

"Относительно размещения войск с российской стороны. Они приходят и уходят. Мы видели в течение нескольких лет, что количество войск возрастает перед ротацией. При ротации также иногда есть вспышка насилия, потому что они тестируют оборудование и убеждаются, что им там удобно. Думаю, мы видим именно это", – сказал он.

Волкер подчеркнул, что "это не свидетельствует о каких-либо новых продвижениях".

4 июля заместитель командующего операцией Объединенных сил Василий Бондарь сообщил, что Россия наращивает число войск вдоль границы с Украиной, при этом число оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не увеличилось.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В декабре 2018 года на тот момент секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов говорил, что РФ вкладывает колоссальные ресурсы, чтобы стянуть войска на границу с Украиной.

В феврале 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что общая численность российских войск вдоль российско-украинской границы составляет более 87 тыс. человек, еще около 2 тыс. российских военных и около 35 тыс. пророссийских боевиков находятся на Донбассе.

Начальник управления верификации Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гудзь 18 июня сообщал, что возле украинской границы в Луганской и Донецкой областях, а также в оккупированном Крыму Россия сосредоточила порядка 82 тыс. военных.