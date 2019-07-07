Посол Британии в секретных телеграммах называл Трампа «некомпетентным» 1 7.07.2019, 11:05

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Ким Дэррок

Утечка может нанести серьезный дипломатический ущерб отношениям двух стран.

Посол Великобритании в США Ким Дэррок отсылал в МИД своей страны телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «некомпетентным», «ни на что не способным» и «небезопасным», пишет Daily Mail.

Отмечается, что Дэррок использовал секретные телеграммы и записки, чтобы предупредить британское правительство о том, что «карьера Трампа может закончиться позором», и описывал конфликты в Белом доме как«драки на ножах».

Отправленные телеграммы охватывают период с 2017 года по сегодняшний день.

«Мы не верим, что администрация (Трампа) станет в значительной степени более нормальной, менее недееспособной, менее непредсказуемой, менее расколотой разногласиями, менее неуклюжей в сфере дипломатии и менее некомпетентной», — цитирует издание одну из телеграмм.

Информацию о секретных телеграммах британского посла также подтверждает телеканал CNN.

Отмечается, что утечка этой информации может нанести серьезный дипломатический ущерб отношениям двух стран.

Белый дом отказался от комментариев.

Министерство иностранных дел Британии заявило, что мнения послов не обязательно совпадают с мнением британских властей.