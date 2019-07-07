Археологи обнаружили останки «нового» вида людей 1 7.07.2019, 11:21

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Для древних цивилизаций вмешательство в структуру человеческого тела считалось нормой.

Во время раскопок в Астраханской области (Российская Федерация) археологи наткнулись на человеческие останки, в которых череп имел весьма необычную форму, пишет Znaj.ua.

У села Никольское ученые обнаружили череп человека, на который осуществлялось воздействие при жизни человека с целью изменения формы.

Находка имеет вытянутую форму и больше напоминает цилиндр, чем округлый человеческий череп. Ученые объяснили, что для древних культур и цивилизаций вмешательство в структуру человеческого тела считалось нормой. Такую гипотезу подтверждают находки в разных концах мира.

Эксперты рассказали, что найденное захоронение относится к временам, когда на указанной территории жили племена сарматов. У них был ряд традиций, которые позволяли изменять тело человека, чтобы указать на его статус в обществе того времени.

Для того, чтобы изменить форму черепа детям с раннего детства туго бинтовали голову. Через некоторое время кости начинали менять свое положение и форму. Найденный череп принадлежал мужчине, которому было около 30 лет на момент смерти. Дальнейшие раскопки планируют провести в сентябре, когда спадет летняя жара.