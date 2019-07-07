закрыть
7 июля 2019, воскресенье, 13:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Белорусы о «кровавом» салюте

24
  • 7.07.2019, 11:36
  • 6,375

Cколько можно было хорошего сделать на деньги, которые потрачены на показуху.

Смерть от праздничного залпа во время салюта в Минске всколыхнула жителей Беларуси. Не страшно ли им после этого ходить на массовые мероприятия? Да и нужны ли они нам? С такими вопросами корреспондент ex-press.by обратился к борисовчанам и жодинцам.

Людмила Николаевна, 66 лет, Борисов:

— У меня в Минске живет семья сына, и я очень переживала за них, пока утром не дозвонилась. Хорошо, что они не пошли туда. Давно знаю, что очень опасны эти массовые мероприятия, так как эффект толпы — это вообще страшно. Другое дело — канадцы или японцы, там, в культуре есть спокойствие и сосредоточенность. А у нас нет. Сейчас мое сердце сжимается от этой драмы и будет сжиматься всегда, когда буду узнавать о подобных массовых мероприятиях.

Вероника, 40 лет, Жодино:

— Я смотрю на эти парады, салюты и мое сердце кровью обливается: сколько можно было хорошего сделать на деньги, которые потрачены на балаган. Суть дня Освобождения, как и дня Победы позабыли. Устраивают фейерверки, ходят ряжеными, вместо того, чтобы понять — все это просто дни памяти, дни «со слезами на глазах». Вот и пришлось плакать, правда, совсем не тем, кому следовало.

Евгений, 19 лет, Жодино:

— У нас в Жодино салют прошел отлично, было красиво. Правда, видеть его можно было не всем — только на стадионе после концерта, на который билеты продавались. А вот почему в Минске такое произошло, я не знаю. Рок судьбы какой-то. Мне, правда, страшно от того, что произошло. Буду бояться ходить на подобное мероприятие.

Татьяна, 60 лет, Жодино:

— Я вот думаю: у кого теперь полетят головы? А они должны полететь. Я опечалена, человека жалко… очень! Я ведь хотела и сама поехать, остановило только то, что надо было заранее ехать, занимать очередь. Но я все смотрела по телевизору, любовалась красотой и чудом праздника. Я очень люблю такие мероприятия, и не буду бояться, это расшатает мою психику.

Считаю это случайностью, не теракт же. Но вот в метро после Немиги я всегда боюсь — спускаюсь вниз, и сердце мое сжимается от страха. А тут мне просто всех жаль — и пострадавших, и устроителей. Он мог быть предметом гордости, а теперь испорчен праздник основательно.

Елена, 45 лет, Борисов:

— Я буду бояться. Раньше не ходила на все эти салюты, но теперь страшно особенно. Мне мое женское чутье подсказывает, что все это не просто так. Ничем не подкреплено, но вот чувствую — это кому-то нужно было.

Марат, 30 лет, Смолевичский район:

— Волков бояться — в лес не ходить. Народ хотел праздника — народ праздник получил. Вот если бы не было салюта, то шушукались бы, что денег зажали, говорили о бедности. Но у нас же процветающая страна, значит должно быть ярко! А я, зная, как делают наши умельцы, держусь от салютов и люков подальше.

Напомним, от взрыва пиротехники во время салюта на День независимости в Минске пострадали 10 человек. Женщина 64 лет погибла, еще двое мужчин остаются в больнице, остальные получают лечение амбулаторно.

По делу о ЧП во время салюта задержали двух подозреваемых — представителей российской фирмы «Пиро-Росс». Задержанным 28 и 25 лет.


популярное за неделю

Мнение

От Лукашенко нужно прятать даже спички
От Лукашенко нужно прятать даже спички Ирина Халип
Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова