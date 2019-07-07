Белорусы о «кровавом» салюте 24 7.07.2019, 11:36

6,375

Cколько можно было хорошего сделать на деньги, которые потрачены на показуху.

Смерть от праздничного залпа во время салюта в Минске всколыхнула жителей Беларуси. Не страшно ли им после этого ходить на массовые мероприятия? Да и нужны ли они нам? С такими вопросами корреспондент ex-press.by обратился к борисовчанам и жодинцам.

Людмила Николаевна, 66 лет, Борисов:

— У меня в Минске живет семья сына, и я очень переживала за них, пока утром не дозвонилась. Хорошо, что они не пошли туда. Давно знаю, что очень опасны эти массовые мероприятия, так как эффект толпы — это вообще страшно. Другое дело — канадцы или японцы, там, в культуре есть спокойствие и сосредоточенность. А у нас нет. Сейчас мое сердце сжимается от этой драмы и будет сжиматься всегда, когда буду узнавать о подобных массовых мероприятиях.

Вероника, 40 лет, Жодино:

— Я смотрю на эти парады, салюты и мое сердце кровью обливается: сколько можно было хорошего сделать на деньги, которые потрачены на балаган. Суть дня Освобождения, как и дня Победы позабыли. Устраивают фейерверки, ходят ряжеными, вместо того, чтобы понять — все это просто дни памяти, дни «со слезами на глазах». Вот и пришлось плакать, правда, совсем не тем, кому следовало.

Евгений, 19 лет, Жодино:

— У нас в Жодино салют прошел отлично, было красиво. Правда, видеть его можно было не всем — только на стадионе после концерта, на который билеты продавались. А вот почему в Минске такое произошло, я не знаю. Рок судьбы какой-то. Мне, правда, страшно от того, что произошло. Буду бояться ходить на подобное мероприятие.

Татьяна, 60 лет, Жодино:

— Я вот думаю: у кого теперь полетят головы? А они должны полететь. Я опечалена, человека жалко… очень! Я ведь хотела и сама поехать, остановило только то, что надо было заранее ехать, занимать очередь. Но я все смотрела по телевизору, любовалась красотой и чудом праздника. Я очень люблю такие мероприятия, и не буду бояться, это расшатает мою психику.

Считаю это случайностью, не теракт же. Но вот в метро после Немиги я всегда боюсь — спускаюсь вниз, и сердце мое сжимается от страха. А тут мне просто всех жаль — и пострадавших, и устроителей. Он мог быть предметом гордости, а теперь испорчен праздник основательно.

Елена, 45 лет, Борисов:

— Я буду бояться. Раньше не ходила на все эти салюты, но теперь страшно особенно. Мне мое женское чутье подсказывает, что все это не просто так. Ничем не подкреплено, но вот чувствую — это кому-то нужно было.

Марат, 30 лет, Смолевичский район:

— Волков бояться — в лес не ходить. Народ хотел праздника — народ праздник получил. Вот если бы не было салюта, то шушукались бы, что денег зажали, говорили о бедности. Но у нас же процветающая страна, значит должно быть ярко! А я, зная, как делают наши умельцы, держусь от салютов и люков подальше.

Напомним, от взрыва пиротехники во время салюта на День независимости в Минске пострадали 10 человек. Женщина 64 лет погибла, еще двое мужчин остаются в больнице, остальные получают лечение амбулаторно.

По делу о ЧП во время салюта задержали двух подозреваемых — представителей российской фирмы «Пиро-Росс». Задержанным 28 и 25 лет.