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Оформлен самый быстрый нокаут в истории UFC

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  • 7.07.2019, 11:44
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Поединок завершился уже на пятой секунде.

На турнире UFC 239 в Лас-Вегасе (США) состоялся поединок в полусреднем весе между Хорхе Масвидалем и бывшим чемпионом Bellator и ONE Championship Беном Аскреном. Этот поединок завершился уже на пятой секунде первого раунда и стал самым быстрым в истории UFC, пишет Матч.

Масвидаль с команды о старте боя резко бросился на Аскрена, который в ответ попытался пройти сопернику в ноги. В этот момент Масвидаль нанес коленом удар в голову Бену, который тут же оказался в глубоком нокауте. Масвидаль успел нанести еще несколько ударов перед тем, как судья оттянул его.

Таким образом, мы увидели самый быстрый нокаут в истории UFC. Ранее рекорд был зафиксирован в нескольких боях на седьмой секунде.


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