«Нет обнищанию народа»: продается легендарный плакат 1 7.07.2019, 12:03

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Активист профсоюза РЭП Григорий Грик устроил на рынке в Барановичах необычную продажу-пикет.

«Я продаю свой плакат для помощи таким людям, как я, которые пострадали от властей», – заявил активист «Белсату».

«Нет обнищанию народа» – плакат легендарный. Пережил и марши недармоедов, и многие протестные шествия в Минске, Кобрине, Бобруйске и Барановичах. Как разрешенные, так и неразрешенные акции протеста.

«В нашей Конституции сказано, что государство должно создать условия, чтобы люди жили нормально. В белорусском телевидении мы видим, что у нас в стране уже 500 долларов люди получают зарплаты. Но все знают, какие у нас реальные заработки в Барановичском, Кобринском или Бобруйском районе», - говрит Грик.

Однако, несмотря на это, плакат не теряет своей актуальности, уверен барановичский правозащитник Александр Войтешик:

«Достойный заработок у нас только на бумаге. Чиновники об этом только говорят по радио и телевидению. Григорий Грик ничего не нарушает, когда продает плакат или выходит с ним на мирные собрания, поскольку мирные собрания у нас разрешены Конституцией. Несмотря на разрешение мирных собраний в Конституции, власти всячески ущемляют это право и вводят оплату каких-то услуг типа милиции или ЖКХ, которые для обычного гражданина неподъемные с нашей реальной оплатой труда».

А потому и Григория Грика поддерживают не только соратники, но и обычные граждане. К примеру, предприниматель Николай Черноус:

«Правильно Грик сделал, что вышел и продает свой плакат! Если денег нет, и людям нужно помочь, правильно он делает. Своей выручкой он и людям поможет, и себе».

Правда, пока покупателей не нашлось. Вероятно, то «обнищание народа» с плаката дает о себе знать. Зато хватило испуганных прохожих и торговцев по соседству, которые от необычной продажи были не в восторге. Однако активист сдаваться не планирует: средства от продажи он передаст тем, кто их требует. А потом придет сюда снова, с другим плакатом.