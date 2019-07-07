закрыть
7 июля 2019, воскресенье, 13:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«Нет обнищанию народа»: продается легендарный плакат

1
  • 7.07.2019, 12:03
  • 1,606

Активист профсоюза РЭП Григорий Грик устроил на рынке в Барановичах необычную продажу-пикет.

«Я продаю свой плакат для помощи таким людям, как я, которые пострадали от властей», – заявил активист «Белсату».

«Нет обнищанию народа» – плакат легендарный. Пережил и марши недармоедов, и многие протестные шествия в Минске, Кобрине, Бобруйске и Барановичах. Как разрешенные, так и неразрешенные акции протеста.

«В нашей Конституции сказано, что государство должно создать условия, чтобы люди жили нормально. В белорусском телевидении мы видим, что у нас в стране уже 500 долларов люди получают зарплаты. Но все знают, какие у нас реальные заработки в Барановичском, Кобринском или Бобруйском районе», - говрит Грик.

Однако, несмотря на это, плакат не теряет своей актуальности, уверен барановичский правозащитник Александр Войтешик:

«Достойный заработок у нас только на бумаге. Чиновники об этом только говорят по радио и телевидению. Григорий Грик ничего не нарушает, когда продает плакат или выходит с ним на мирные собрания, поскольку мирные собрания у нас разрешены Конституцией. Несмотря на разрешение мирных собраний в Конституции, власти всячески ущемляют это право и вводят оплату каких-то услуг типа милиции или ЖКХ, которые для обычного гражданина неподъемные с нашей реальной оплатой труда».

А потому и Григория Грика поддерживают не только соратники, но и обычные граждане. К примеру, предприниматель Николай Черноус:

«Правильно Грик сделал, что вышел и продает свой плакат! Если денег нет, и людям нужно помочь, правильно он делает. Своей выручкой он и людям поможет, и себе».

Правда, пока покупателей не нашлось. Вероятно, то «обнищание народа» с плаката дает о себе знать. Зато хватило испуганных прохожих и торговцев по соседству, которые от необычной продажи были не в восторге. Однако активист сдаваться не планирует: средства от продажи он передаст тем, кто их требует. А потом придет сюда снова, с другим плакатом.


популярное за неделю

Мнение

От Лукашенко нужно прятать даже спички
От Лукашенко нужно прятать даже спички Ирина Халип
Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова