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В Греции проходят досрочные парламентские выборы

  • 7.07.2019, 12:18

Оппозиционная партия составила серьезную конкуренцию правящей.

Греки идут на избирательные участки в воскресенье, чтобы выбрать новый парламент на досрочных выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Министерство внутренних дел заявило, что в стране открылось 21 778 избирательных участков. Завершится голосование в 19:00.

Избирать депутатов будут 9 903 864 зарегистрированных избирателя, из которых 519 227 - в возрасте от 17 до 21 года.

Граждане Греции, проживающие за рубежом, не могут голосовать на всеобщих выборах из страны, в которой находятся.

Досрочные выборы объявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас после того, как его партия СИРИЗА потерпела поражение на европейских и местных выборах, состоявшихся в прошлом месяце.

Оппозиционная партия "Новая демократия" уверенно лидировала в предвыборных опросах накануне выборов.


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