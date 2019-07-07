Очереди на границе будут еще больше? 7.07.2019, 12:28

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Фото: tut.by

Поляки ограничат движение в одном из погранпереходов на въезде в Беларусь.

Реконструкция ближайшего к Гродно пункта пропуска «Брузги» завершена. Однако поляки за свою часть одного из важнейших погранпереходов между Беларусью и Евросоюзом взялись лишь в этом году. В связи с этим им еще только предстоит проведение работ, требующих ограничения движения. Об одном из таким этапов предупреждает Подляский пограничный департамент.

С 22 июля на пограничном переходе в Кузнице временно закроют направление на выезд из Польши в Беларусь. Это связано с дорожными работами на данном участке, который нужно расширить, как на сопредельной территории со стороны Гродненской области. После завершения работ на данном направлении, рабочие перейдут на противоположную сторону дороги, пишет s13.ru.

По словам подрядчика, ожидаемое время работы составит около двух месяцев по каждому из направлений. В результате работ могут возникнуть временные трудности при пересечении государственной границы и увеличение времени ожидания пограничных проверок.