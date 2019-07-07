25 лет «Форресту Гампу»: как этот фильм изменил мир 7.07.2019, 12:51

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Народная любовь к картине огромна.

В это трудно поверить: один из самых успешных фильмов режиссера Роберта Земекиса "Форрест Гамп", снятый по книге Уинстона Грума, вышел на экраны четверть века назад.

Картина получила шесть "Оскаров", в том числе за лучший фильм, три "Золотых глобуса", и собрала более 30 наград по всему миру.

Актеры фильма Том Хэнкс и Гэри Синиз со своими женами на 67-ой церемонии вручения премии "Оскар".

Фото: getty images

Герой истории - человек с ментальными особенности по имени Форрест Гамп, которого сыграл Том Хэнкс. Форрест живет в Алабаме, но его, как перышко, жизнь проносит через масштабные события второй половины XX века - войну во Вьетнаме и Уотергейтский скандал.

В фильме Форрест встречается с Джоном Ленноном, учит Элвиса Пресли танцевать и придумывает знаменитый слоган "Shit happens". Это лишь малая часть его приключений.

"Я знаю все о креветочном бизнесе"

Продажа официальных товаров по фильмам - это, как говорила мама Форреста, "коробка конфет": вы никогда не знаете, что в итоге получите.

ФОто: Sunset Boulevard/Getty

Герой Тома Хэнкса так пришелся по душе американскому зрителю, что бизнесмены немедленно стали на нем зарабатывать. Так появились бейсболки, футболки, пиджаки The Bubba Gump Shrimp Co и книги вроде "Гампизмы. Мудрость от Форреста Гампа".

Корпорация Viacom, которой принадлежат все права на фильм, была приятно удивлена такому интересу к сувенирам. В компании даже признались, что не ожидали подобного ажиотажа.

Фото: getty images

Но это было только начало: спустя два года после премьеры американская компания Rusty Pelicans Restaurants вместе с той же Viacom открыли в Калифорнии первый ресторан Bubba Gump Shrimp Co. В фильме Форрест основывает одноименную компанию в память о своем павшем на войне друге по прозвищу "Бабба", который мечтал заниматься ловлей и продажей креветок.

В ресторане помимо самих креветок сейчас можно купить оставшуюся официальную сувенирную продукцию, которую вне Bubba Gump не достать.

Фото: tass

Сейчас франшиза Bubba Gump принадлежит корпорации Landry's из Техаса, а сама сеть разрослась до 45 ресторанов по многим странах мира, включая Великобританию.

На вопрос Русской службы Би-би-си Ньюз, планируется ли открытие сети России, компания Landry's ответа не дала.

К юбилею фильма компания Funko, известная созданием коллекционных игрушек по всевозможным фильмам и играм, сделала специальную серию и по "Форресту".

"Форрест Гамп" и мировое кино

Фильм Земекиса широко цитировался в мировом кино и на телевидении.

Так, например, фраза "Беги, Форрест, беги!" использовалась во многих картинах, в том числе и в другом культовом фильме - "Бойцовский клуб".

Бред Питт и Эдвард Нортон, сыгравшие главные роли в "Бойцовском клубе", на церемонии награждения "Guys Choice Awards", 2009 год.

Фото: Kevin Winter/Getty

А начальная сцена из "Форреста Гампа" была спародирована в одном из эпизодов мультсериала "Симпсоны".

Эту же сцену повторили в вечернем скетч-шоу Saturday Night Live, где Форрест - бывший генпрокурор США Джефф Сешнс. Сидя на скамейке, он рассказывает о своей политической карьере прохожим, в том числе и... Владимиру Путину.

Отсылку к сцене с порхающим пером также использовал и сам Роберт Земекис в мультфильме "Полярный Экспресс", где одну из главных ролей сыграл Том Хэнкс.

Том Хэнкс и Роберт Земекис на токийской премьере "Полярного экспресса".

Фото: TOSHIFUMI KITAMURA/Getty

Планировался и сиквел фильма. В нем Форрест должен был встретиться с президентом Рональдом Рейганом и изобрести новый вкус Колы. Над этим проектом работали сценарист первой части похождений Гампа Эрик Рот и сам Хэнкс, однако, как позже заявил Эрик, "фильм умер 11 сентября 2001 года".

Ждавшие выхода картины фанаты сами сделали фан-трейлер к несостоявшемуся сиквелу.

Народная любовь к картине росла во всем мире. В 2010 году в Болливуде сняли собственную версию "Форреста Гампа" под название "Меня зовут Кхан".

В фильме рассказывается о страдающем от синдрома Аспергера мусульманине Ризване Кхане из Индии. Он перебирается в Сан-Франциско, где вместе с женой Мандирой ведет собственный бизнес. Но все меняется после теракта 11 сентября. Фильм имел успех в мировом прокате, собрав больше 40 млн долларов США при бюджете в 12 млн долларов.

Но на этом индийская киноиндустрия не остановились: компания Viacom India заявила, что работает над собственной адаптацией "Форреста Гампа". Главную роль сыграет местная звезда Аамир Хан.

"Я всегда любил фильм "Форрест Гамп" за сценарий. Это замечательная история. Это фильм для всей семьи", - сказал Хан

Фото: VCG/Getty

В соцсетях неоднозначно отреагировали на это решение. Одни считают, что любой римейк или адаптация американской классики - "это преступление", другие очень ждут, когда индийская версия выйдет на экраны.

"Форрест" и "Дженни" после Форреста и Дженни

К моменту съёмок в фильме Том Хэнкс был одним из самых именитых актеров в составе проекта. У него уже был "Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в фильме "Филадельфия", где актер сыграл больного СПИДом гомосексуалиста.

Том Хэнкс

ФОто: Sunset Boulevard/Getty

За роль Форреста он также получил "Оскар" в этой же номинации, причем второй год подряд. После этого актера еще дважды номинировали на "Оскар" за "Спасти рядового Райана" и "Изгоя".

Сейчас Хэнкс активно работает в качестве продюсера, а недавно вышла новая часть диснеевской "Истории игрушек", где он в четвертый раз озвучил игрушечного ковбоя Вуди.

К моменту съемок исполнительница роли возлюбленной Форреста была известна зрителю как Кэлли Кэпвелл из мыльной оперы "Санта Барбара".

Робин Райт

Фото: Paramount Pictures/Getty

Позже Робин Райт снялась в десятках фильмов, но свою главную после "Форреста" роль она получила в американской адаптации сериала "Карточный домик", где сыграла жену амбициозного политика Фрэнка Андервуда.

Сейчас Робин работает над дебютным режиссерским проектом.

Форрест-мем

Где культовые фильмы, там и мемы.

Пользователи интернета довольно часто создают шутливые посты по похождениям Гампа или делают отсылки к нему.

Например, в "Твиттере" предложили плохо и вкратце рассказать сюжет "Форреста Гампа":

"Наркозависимая девушка использует своего друга с ментальными особенностями... в течение 30 лет."

Не обошлось без "Игры престолов":

"Бран спустя пять лет правления шестью королевствами."

А в эти дни в "Твиттере" фанаты вовсю отмечают юбилей фильма хэштагом #ForrestGump25, публикуя фотографии в фирменных бейсболках, а компания Paramount переиздала ленту в лучшем качестве.