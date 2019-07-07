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В ближайшие недели Путин будет провоцировать ситуацию в Украине

  • 7.07.2019, 13:33
Николай Маломуж
Фото: day.kiev.ua

Бывший глава Службы внешней разведки Украины назвал цель.

Грозит ли Украине новая потеря территории, в результате противостояния с Россией, возможны ли вооруженные провокации перед выборами, стоит ли нам ждать новых поставок западного "летального" оружия. Об этом, и не только, "Апостроф" поговорил с бывшим главой Службы внешней разведки Украины Николаем Маломужем.

- Появилась информация о том, что Россия развертывает войска на границе с Украиной. Может ли Кремль использовать эти войска против Украины во время выборов или в случае провала прокремлевских сил?

- По нашим разведывательным данным и данным наших партнеров, Россия в период выборов не будет проводить какие-то наступательные операции. Провокации точно будут, нагнетание ситуации – также. А стягивание войск – это стратегия относительно Украины на случай наших действий по освобождению территорий и возможной дестабилизации ситуации в нашей стране. Тогда возможна, фактически, прямая агрессия. Но на сегодняшний день таких сценариев мы не видим, хотя наши спецслужбы и силовые структуры готовятся к любым ситуациям. Но чтобы успокоить наших граждан – до выборов и после выборов Россия не планирует никаких масштабных военных операций, тем более по захвату территорий. Причины разные. Во-первых, мы уже имеем достаточные ресурсы для того, чтобы противодействовать. А во-вторых, на международном уровне наши партнеры, в том числе из НАТО, при масштабных наступлениях будут немедленно реагировать, включая даже разблокировку своего условного нейтралитета в отношении агрессивных действий России.

Впрочем, геополитическая ситуация в мире – и это показали переговоры Путина с Дональдом Трампом, Си Цзиньпином, с руководителями Европейского союза - не способствует этому процессу. Потому что в таком случае мир не просто встанет с санкциями, а предпримет ряд чрезвычайных действий - и экономических, и технологических, и информационных, и финансовых, а если будет угроза войны, – то и силовых. Такая перспектива Путина не радует – весь мир объединится против него. Поэтому еще раз подчеркну – реальность наступления чрезвычайно низкая, практически исключается.

Но с другой стороны Россия концентрирует силы и укрепляет позиции не только относительно Украины. Она возводит вал против стран НАТО по всей длине границ с Украиной, Беларусью и странами Балтии. Создает чрезвычайно мощные укрепления и концентрирует новый военный контингент, включая силы быстрого реагирования, оснащенные новейшим оружием. С одной стороны, они могут напасть на Украину вследствие дестабилизации, а с другой – есть более глобальный план. Фланг со стороны Украины они сейчас наполняют новейшей техникой, вооружением. Есть уже несколько новейших ракетных и танковых дивизионов.

- Для чего боевики могут провоцировать ситуацию на Донбассе?

- Боевики сами не будут этого делать – они находятся под кураторством России. Будут провоцировать ситуацию, чтобы четко показать угрозу военного конфликта и эффективно поддержать пророссийские силы, обеспечивая им больший рейтинг. В этой ситуации будут иметь приоритет не патриотические силы, а те силы, которые ориентированы на южные и восточные регионы, где есть реальная угроза эскалации. И в Кремле считают, что граждане там будут больше поддерживать различные оппозиционные движения.

Остается также сценарий, связанный с формированием федеральных округов или автономных структур в составе Украины, но контролируемых Россией.

- Президент США Дональд Трамп впервые за 27 лет провел военный парад в Вашингтоне ко дню Независимости США и его уже обвинили в том, что он прогибается под Россию и КНДР – делает так, как Путин и Ким Чен Ын. Возможен вариант, что Трамп действительно будет пытаться "прогнуться" под Путина?

- Трамп всегда отстаивает свои интересы – как в бизнесе, так и в политике. Я знаком с ним лично, встречался и перед инаугурацией, и после нее, и на форумах. Он ведет проамериканскую позицию, но использует нестандартные методы и запугивание и переговоров с позиции силы. Я считаю, что благодаря параду он хочет продемонстрировать Ирану, России, КНДР и даже своим партнерам по НАТО, что США имеют чрезвычайно мощное оружие, которое ранее не демонстрировалось. Трамп – человек показушного формата. Ему надо показать могущество США и конкретных средств, которые они сегодня имеют, хотя, конечно, не все будут разоблачать. Это такая Трампова "фишка". Это демонстрация силы и, я думаю, что это в духе Трампа и в духе сегодняшних перспектив конфронтации на глобальном уровне.

- Есть ли инсайдерская информация о том, что Украине может быть предоставлено летальное оружие?

- На тактическом уровне это может быть стрелковое оружие, некоторые элементы противотанковых вооружений, совсем небольшие дополнительные партии "Джавелинов", особенно - бронированная автотехника, средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной разведки. Частично это будут средства, связанные с охраной не только сухопутных, но и морских границ, а в перспективе – катера. Это то, что мы можем получить в течение полугода. Особо мощного или дорогостоящего высокотехнологичного оружия - точно не будет. Потому что у США нет уверенности, что оно не будет захвачено Россией или передано в РФ некими силами даже при различных режимах в Украине. Поэтому уровень поддержки есть, но он не определяющий. Нам надо делать ставку на свой ОПК, который по многим параметрам не хуже, чем в Европе и даже в США.

- Какие наши разработки можно назвать?

- "Корсары" (противотанковый ракетный комплекс разработки киевского конструкторского бюро "Луч", - "Апостроф"), "Скиф" (украинско-белорусский противотанковый ракетный комплекс - "Апостроф"). Они соизмеримы с "Джавелинами" и даже лучше по некоторым параметрам. Танки "Оплот". Новые тактические комплексы, оснащенные радиотехническими средствами, которые лучше, чем европейские. А по системам радиоразведки наша страна побеждала даже Великобританию, Францию, Германию и Россию. Мы все это имеем, но не используем эффективно. Во многих линейках у нас есть чрезвычайно мощные разработки, которые за год-полтора могут быть введены в штат вооруженных сил Украины.

- То есть, в случае нападения Кремля мы имеем чем ответить?

- На тактическом уровне. На стратегическом мы можем подключать союзников. Кроме наращивания нашего оружия и готовности к боевым действиям нужно проводить очень эффективную политику с нашими партнерами, чего, к сожалению, не происходило ни сейчас, ни раньше. Это пока что протокольные встречи, которые не формируют никакого потенциала, ни в экономике, ни в безопасности. Еще не пришла команда профессионалов, которая бы помогала Зеленскому в системе безопасности, экономики, обороны и создании инновационных форматов.

- Что может стать той возможностью, которую Россия использует для провокаций или наступления?

- Мощное противостояние между политическими силами, например, силовые столкновения на Майдане, которые приведут к массовым жертвам. Их сценарии будут спровоцированы извне или даже изнутри политическими оппонентами. Но сегодня таких масштабных сценариев не предвидится.

- Россия до такой степени уверена, что Виктор Медведчук и другие ее сторонники пройдут в Верховную Раду без поддержки?

- Поддержка есть. Тот бизнес, который ведут эти люди с Россией и ее сателлитами, объективно дают огромные прибыли. С другой стороны, есть неформальные каналы, которые обеспечивают не только финансирование, но информационную и кадровую поддержку, а также региональные влияния. То есть это многоплановые и многолетние наработкм России, которые используются для этих сценариев. Поэтому задача, в первую очередь, спецслужб, разведки, контрразведки и, разумеется, руководителей нашего государства – это сформировать комплекс противодействий. Нужно, чтобы вся государственная машина работала на упреждение таких сценариев. Надо конкретно следить, откуда поступают средства или сигналы, или кадры, которые работают против Украины, и проводить в их отношении комплексные оперативные и процессуальные мероприятия.


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