Иран анонсировал очередное нарушение ядерной сделки 1 7.07.2019, 13:53

Страна уже возобновила высокий уровень обогащения урана.

Иран через 60 дней перейдет к третьей фазе сокращения обязательств в рамках совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если европейские страны не найдут способ выполнить свою часть сделки. Об этом сказал замглавы иранского МИД Аббас Арагчи, сообщает Интерфакс-Украина в воскресенье, 7 июля.

"Европейцы не смогли выполнить свою часть обязательств. Они пытаются найти решение этой проблемы, и контакты по этому вопросу продолжатся. Если они не принесут успеха, то через 60 дней мы перейдем к третьему этапу", – сказал он на пресс-конференции.

Арагчи отметил, что на данный момент европейский механизм INSTEX не позволяет Европе выполнять экономическую часть своих обязательств. Однако сам факт существования этого платежного механизма, призванного позволить компаниям действовать в обход санкций США, дипломат назвал "политически значимым фактором".

Также Арагчи отказался сообщить, в чем именно будут заключаться третий этап отказа Ирана от обязательств по СВПД.

Накануне стало известно, что Иран возобновляет высокий уровень обогащения урана – на 5%.

Вскоре после этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он и президент Ирана Хасан Роухани договорились искать условия для возобновления диалога по иранскому ядерному вопросу.