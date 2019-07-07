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Фотофакт: В Минске в одном из магазинов продают ель почти за 7 тысяч рублей

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  • 7.07.2019, 13:58
  • 2,406
Источник: tut.by

Кому по карману ель за 3,5 тысячи долларов?

В Минске в одном из строительных гипермаркетов продают ель почти за 7 тысяч рублей. Чтобы купить эту колючую красавицу, белорусам с их крайне низкими зарплатами нужно копить месяцами, если не годами.

Фотографию дерева прислал один из читателей tut.by.

По такой цене продают колючую ель (Picea pungens) Glauca Globosa, бонсай. Высота дерева — 140 сантиметров. Его цена — 6999 рублей.

Источник: tut.by

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