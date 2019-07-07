Ученые установили, как комары определяют будущую жертву 1 7.07.2019, 14:23

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Что же так манит этих насекомых?

Комары выбирают «цель» на расстоянии до пятидесяти метров, следуя за следом от углекислого газа, который выделяется человеком. Об этом поразительном факте рассказал энтомолог Йуп ван Лун с Вагенингенського университета в Голландии передает информационный портал новостей navkolonas.com.

Голландский ученый отметил, что этот вид насекомых начинает лететь запах углекислого газа, который чувствуется даже против ветра. Это дает им возможность обнаруживать свою «цель» с расстояния до 50 метров.

В маленьких помещениях насекомые принимают во внимание множество факторов, которые варьируются относительно от характеристик человека, например, температуры кожи, количества испарений и выделений. Стоит выделить, что основным фактором, который провоцирует нападение являются химические соединения, образующиеся микробами, которые живут на коже.

Нашем теле микробы способны вырабатывать соединения более чем из 300 различных компонентов. Их состав зависит от окружающей среды и от генетической структуры человека.

Например, мужчины с большим разнообразием кожных микробов получали меньше укусов комаров, чем мужчины менее разнообразными кожными бактериями.