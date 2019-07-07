«Райпо несет убытки, а мы богатые и должны платить?» 1 7.07.2019, 14:28

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Продавщицы из Щучина не станут выплачивать местному райпо по 1703 рубля в качестве возмещения ущерба.

Гродненский областной суд отменил решение суда Щучинского района и взыскал с бывших продавщиц Щучинского райпо Елены Бакун - 117, 42 рубля, с Юлии Пуцко – 155,47 рубля, пишет praca-by.info.

«Должны по 1703 рубля каждая»

В результате проведенной инвентаризации в магазине «Детский мир» в Щучине по состоянию на 10 июня 2018 года была обнаружена недостача на сумму 5775,43 рубля. Щучинский филиал Гродненского областного потребительского общества обратился с иском о взыскании ущерба, причиненного при исполнении трудовых обязанностей к сотрудникам магазина.

В апреле суд Щучинского района постановил взыскать в пользу Щучинского филиала Гродненского облпо в счет возмещения ущерба, причиненного при исполнении трудовых обязанностей, с Елены Бакун и Юлии Пуцко по 962,57 рубля с каждой, а также взыскать в пользу филиала по 740,94 рубля с каждой в счет возмещения судебных расходов. В результате женщины остались должны Щучинскому филиалу Гродненского облрайпо по 1703,51 рубля каждая.

Остальную сумму иска суд распределил между другими ответчиками.

Елена Бакун и Юлия Пуцко не согласились с решением суда и обратились за юридической помощью в профсоюз РЭП, который помог составить апелляционную жалобу в Гродненский областной суд.

«Райпо несет убытки, а мы богатые и должны платить?»

Елена Бакун и Юлия Пуцко работали продавцами в магазине «Детский мир» ТУП «ЩучинТорг».

В мае 2018 года райпо присоединили к Гродненскому облпотребобществу и провели инвентаризацию, после которой выявили недостачу на сумму 1 716,78 рублей, которую продавцы погасили.

«ЩучинТорг» продлил трудовые контракты с Еленой Бакун и Юлией Пуцко, а Щучинский филиал заключил договор о коллективной материальной ответственности. Повторная инвентаризация, проведенная в июле 2018 года установила ещё одну недостачу в 5 775,43 рубля.

В ходе назначенной судом Щучинского района судебной бухгалтерской экспертизы, специалист не сумел документально подтвердить ни сумму недостачи, ни вину продавщиц.

— Суд Щучинского района решил, что мы должны выплатить недостачу в сумме 5700 рублей, плюс госпошлину – 6 тысяч, плюс экспертизу – 3600 рублей. На нас хотели повесить 9600 рублей из-за того, что райпо несет убытки. Значит, организация несет убытки, а мы такие богатые – должны выплатить на двоих 9600 рублей.

Мы уволились в августе 2018 года. При увольнении с нас хотели еще удержать сначала 50% зарплаты, потом – 25%. Я пригрозила, что пойду в райисполком: суда не было, ни я, ни Елена Бакун не писали заявления об удержании денег. Только тогда нам выплатили зарплаты, - рассказала Юлия Пуцко.

В итоге Гродненский областной суд пересмотрел решение районного суда.

— Мы бьемся целый год за свою правоту, ходим по кругу: и милиция, и ОБЭП, и райисполком, и прокуратура. Если Щучинское райпо обжалует решение областного суда, мы подадим жалобу в Верховный суд. Я считаю, что не должна платить даже 150 и 170 рублей – нашей вины нет. За полтора месяца нашей работы не могла образоваться недостача в 5700 рублей в магазине, где месячная выручка составляет примерно столько же, - отмечает Юлия Пуцко.

«Хочется верить, что ОБЭП найдет объяснения таинственным недостачам»

— В отношении продавцов Щучинского райпо Гродненский областной суд вынес справедливое решение. Справедливое потому, что эксперт не сумел по документам проверить сумму недостачи по 3 инвентаризациям начиная с 2017 года. И коллегия облсуда посчитала невозможным присудить 5700 рублей продавщицам за полтора месяца работы. Работницы уволились из магазина, по их словам, ОБЭП и Щучинского района, и Гродненской области проводит проверки по их заявлению. Вызывают для дачи показаний главного бухгалтера Щучинского РАЙПО – ОБЭП хочет получить объяснения по факту таинственных недостач Надеюсь, в конце концов удастся выяснить причину этого явления, - считает правовой инспектор РЭП Юрий Беляков.