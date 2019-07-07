В Гонконге не утихают протесты против закона об экстрадиции 7.07.2019, 14:34

Фото: BBC

В воскресенье десятки тысяч активистов прошли маршем по туристическим кварталам в центре города.

Люди шли по направлению к железнодорожной станции West Kowloon, через которую установлено сообщение островной провинции с материковым Китаем.

Демонстранты протестуют против закона о выдаче подозреваемых в совершении преступления официальному Пекину и требуют отставки главы правительства автономии Кэрри Лам.

Как сообщает dw.com со ссылкой на информагентство AP, полиция забаррикадировала главный вход на станцию, чтобы не дать демонстрантам попасть на вокзал. По данным гонконгских СМИ, в здание вокзала пропускали только обладателей проездных документов, а продажу билетов на вечерние поезда отменили.

По словам участников шествия, они хотели донести до жителей материковой части КНР причины, по которым активисты на протяжении месяцев выходят на улицы Гонконга с демонстрациями. По мнению протестующих, китайские СМИ искажают картину событий, фокусируясь при их освещении лишь на ущербе общественной собственности, причиненном в ходе акций протеста.

Последняя крупная демонстрация состоялась 1 июля, в день 22-й годовщины возвращения Гонконга в состав Китая. В этот день сотни людей временно оккупировали местный парламент, нанесли на его стены лозунги протеста и частично разрушили его здание. Параллельно другие активисты устроили мирный марш протеста.

Реагируя на эти выступления, 2 июля глава правительства автономии Кэрри Лам заявила, что закон об экстрадиции больше не будет выноситься на обсуждение в Законодательный совет и, таким образом, будет автоматически снят с повестки дня в июле 2020 года. Однако демонстранты не стали довольствоваться этим обещанием. Они продолжают требовать, чтобы закон был официально отклонен, а сама Лам ушла в отставку.