«На таком сборище может случиться что угодно» 1 7.07.2019, 14:53

Могилевчане рассказали о своих чувствах после «кровавого салюта» в Минске 3 июля.

Могилев.онлайн поговорил с горожанами и узнал, что они чувствуют после «кровавого салюта» в Минске на День независимости.

Напомним, в результате взрыва некачественной пиротехники в столице погибла женщина, еще девять человек пострадали. На данный момент по уголовному делу, возбужденному Следственным комитетом, в качестве подозреваемых проходят двое представителей российской компании «Пиро-Росс», которая поставила в Беларусь злополучные фейерверки.

«Нельзя собирать такое количество людей в таком месте и нельзя устраивать, а то мы от праздников очумели. На таком сборище может случиться что угодно. Может, это случайность, а может, это предупреждение всевышнего», - говорят могилевчане.