Комитет ПА ОБСЕ выступил против «Турецкого потока» и «Северного потока-2» 7.07.2019, 14:57

Газопроводы рассматривают как потенциальное средство политического и экономического принуждения.

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию против строительства российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

В комитете их рассматривают как потенциальное средство политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств. Соответствующую поправку внесли парламентарии США с несколькими представителями Литвы и Канады.

"Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает правительства государств-участников воздерживаться от использования энергоресурсов в качестве инструмента подчинения или оказания влияния на страны, зависящие от импорта, осуществления поставок или транзита энергоресурсов",— говорится в резолюции "Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ".