закрыть
7 июля 2019, воскресенье, 15:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Комитет ПА ОБСЕ выступил против «Турецкого потока» и «Северного потока-2»

  • 7.07.2019, 14:57

Газопроводы рассматривают как потенциальное средство политического и экономического принуждения.

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию против строительства российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

В комитете их рассматривают как потенциальное средство политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств. Соответствующую поправку внесли парламентарии США с несколькими представителями Литвы и Канады.

"Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает правительства государств-участников воздерживаться от использования энергоресурсов в качестве инструмента подчинения или оказания влияния на страны, зависящие от импорта, осуществления поставок или транзита энергоресурсов",— говорится в резолюции "Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ".


популярное за неделю

Мнение

От Лукашенко нужно прятать даже спички
От Лукашенко нужно прятать даже спички Ирина Халип
Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова