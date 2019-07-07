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Видеофакт: Серена Уильямс рассмешила зрителей Уимблдона

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  • 7.07.2019, 15:20
  • 2,295
Серена Уильямс

Вчера на Уимблдоне прошел первый круг микст-поединков.

Серена Уильямс в паре с британцем Энди Марреем легко одолела пару Андреаса Миса с Алексой Гуарачи (6:4, 6:1). Но во время матча произошел смешной инцидент.

Серена подбежала к сетке, чтобы отразить удар, но после этого поскользнулась, после чего в спешке несколько раз не смогла подняться, чем повеселила зрителей и саму себя.

Забавный инцидент попал в твиттер соревнования:


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