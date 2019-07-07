Видеофакт: Серена Уильямс рассмешила зрителей Уимблдона

Видеофакт: Серена Уильямс рассмешила зрителей Уимблдона3
- 7.07.2019, 15:20
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Вчера на Уимблдоне прошел первый круг микст-поединков.
Серена Уильямс в паре с британцем Энди Марреем легко одолела пару Андреаса Миса с Алексой Гуарачи (6:4, 6:1). Но во время матча произошел смешной инцидент.
Серена подбежала к сетке, чтобы отразить удар, но после этого поскользнулась, после чего в спешке несколько раз не смогла подняться, чем повеселила зрителей и саму себя.
Забавный инцидент попал в твиттер соревнования:
You okay there, @serenawilliams 🤣#Wimbledon pic.twitter.com/Z4JgZEdRt1— Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2019