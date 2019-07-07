Умер бывший лукашенковский идеолог Владимир Заметалин 7.07.2019, 15:43

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Владимир Заметалин

Фото: Kyky.org

Чиновник отличался своей неприязнью к белорусскому языку.

О смерти сообщил «Свабодзе» бывший директор «Беларусьфильма» Олег Сильванович со ссылкой на жену Владимира Заметалина.

Владимир Заметалин родился в 1947 году в Туле в России. Окончил Донецкое высшее военно-политическое училище, Военно-политическую академию имени Ленина в Москве.

С 1992 работал начальником пресс-центра Министерства обороны Республики Беларусь; в 1994 году был пресс-секретарем председателя Совета министров Вячеслава Кебича.

В 1995-1997 он был начальником Главного управления общественно-политической информации. Потом был председателем Государственного комитета по печати.

С 1997 по 2000 год Заметалин был заместителем премьер-министра Беларуси. С 2000 по 2001 год - заместителем руководителя aдминистрации Лукашенко.

Последнее место работы Заметалина - директор киностудии «Беларусьфильм».

В 2018 году главный идеолог попал в резонансный скандал, который произошел в минском магазине, где несколько касс обслуживают покупателей на белорусском языке. В частности он заявил: «Да не хочу я говорить на вашем долбаном языке. Конституцию почитайте и отвечайте мне по-русски!»