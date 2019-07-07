Умер бывший лукашенковский идеолог Владимир Заметалин
- 7.07.2019, 15:43
- 4,388
Чиновник отличался своей неприязнью к белорусскому языку.
О смерти сообщил «Свабодзе» бывший директор «Беларусьфильма» Олег Сильванович со ссылкой на жену Владимира Заметалина.
Владимир Заметалин родился в 1947 году в Туле в России. Окончил Донецкое высшее военно-политическое училище, Военно-политическую академию имени Ленина в Москве.
С 1992 работал начальником пресс-центра Министерства обороны Республики Беларусь; в 1994 году был пресс-секретарем председателя Совета министров Вячеслава Кебича.
В 1995-1997 он был начальником Главного управления общественно-политической информации. Потом был председателем Государственного комитета по печати.
С 1997 по 2000 год Заметалин был заместителем премьер-министра Беларуси. С 2000 по 2001 год - заместителем руководителя aдминистрации Лукашенко.
Последнее место работы Заметалина - директор киностудии «Беларусьфильм».
В 2018 году главный идеолог попал в резонансный скандал, который произошел в минском магазине, где несколько касс обслуживают покупателей на белорусском языке. В частности он заявил: «Да не хочу я говорить на вашем долбаном языке. Конституцию почитайте и отвечайте мне по-русски!»